Geiger wird Gesamtdritter

Mannheim. Seine Beharrlichkeit und Ausdauer haben sich gelohnt: Der Mannheimer Motorradpilot Dirk Geiger erkämpfte sich im letzten Lauf der Supersport 300-Klasse im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem Hockenheimring in einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Zielgeraden den Laufsieg und holte sich damit noch den dritten Gesamtrang der Nachwuchsklasse. Seinen Meistertitel verteidigte Geigers Kollege im Freudenberg WorldSSP Team, der erst 15-Jährige Lennox Lehmann aus Dresden, vor Marvin Siebdrath.

„Die Saison mit einem Sieg zu beenden ist perfekt“, freute sich Geiger. Bereits im ersten Lauf in Hockenheim hatte er sich einen Podestplatz erkämpft und wurde hinter Lehmann und Siebdrath Dritter. „Ich hatte öfters geführt und war in der letzten Runde an der falschen Position, deshalb hat es nicht zum Sieg gereicht“, gab Geiger nach dem Rennen selbstkritisch zu.

Der Mannheimer Max Muckle hatte im letzten Lauf Pech, ein technischer Defekt verhinderte einen Start. Muckle blieb in der Saison punktelos. jako