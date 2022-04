Geiger fährt in die Punkte

Aragon. Beim Auftakt zur Supersport-300-WM holte sich Motorradrennfahrer Dirk Geiger aus Mannheim am vergangenen Wochenende mit dem 13. Platz beim zweiten Rennen am Sonntag drei WM-Punkte. Der 19-Jährige fuhr in der Superpole auf der Rennstrecke im spanischen Aragon die achtschnellste Zeit und ging aus der dritten Startreihe in die zwei Rennen, die am Samstag und Sonntag stattfanden.

Im ersten Lauf verpasste Geiger mit 15,48 Sekunden Rückstand auf den Sieger Marc Garcia (Spanien/Yamaha) mit dem 17. Platz nur ganz knapp die Punkteränge. Im zweiten Rennen am Sonntag lief es für den Kawasaki-Piloten dann besser. In einem der spannendsten Rennen lag Geiger in einer Gruppe von zwölf Fahrern, die um den zweiten Platz kämpften. Im Ziel hatte Geiger nur 4,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger Alvara Diaz (Spanien/Yamaha). Auf den Zweiten Marc Garcia fehlten am Ende nur 1,109 Sekunden.

In der WM-Wertung führen nach zwei von 18 Rennen die beiden Spanier Garcia und Diaz, die jeweils einen Sieg feierten, mit jeweils 45 Punkten. WM-Dritter ist Lennox Lehmann (Dresden) mit 32 Zählern, Dirk Geiger liegt auf Rang 17. red

