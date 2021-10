Gegen die Selbstzweifel

Großsachsen. Wieder war die Enttäuschung bei den Drittliga-Handballern des TVG Großsachsen groß. Da hatten sie den haushohen Favoriten aus Horkheim am vergangenen Wochenende am Rande einer Niederlage und standen am Ende doch wieder ohne Punkte da. Somit gingen die Saasemer auch im fünften Spiel in Folge leer aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag (19.30 Uhr) geht es zum Derby zur HG Oftersheim/Schwetzingen. Auch dem badischen Rivalen geht es nicht viel besser. Mit 1:9 Punkten steht er auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur im Heimspiel gegen die TGS Pforzheim ergatterte die HG beim 30:30 einen Zähler.

Sicherlich wird es am Samstag kein Spiel, bei dem die Abstiegsfrage entschieden wird, aber richtungsweisend ist die Partie allemal. Viel spielt sich im Kopf der Akteure ab. Ein Erfolgserlebnis kann ungeahnte Kräfte freisetzen, während eine weitere Niederlage die Selbstzweifel immer mehr verstärkt.

„Wir müssen realistisch sein. So, wie es momentan aussieht, kommen die HG und wir in die Abstiegsrunde. Da kann es gut sein, dass die Punkte vom Samstag schon doppelt zählen. Wir brauchen jetzt endlich auch einmal ein Erfolgserlebnis, das ist wichtig für die Jungs“, spricht Thomas Zahn, der Sportliche Leiter des TVG, Klartext. hm/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2