Gegen den Meister unter Zugzwang

Mannheim. Von Reiner Bohlander

Dennis Lodato wird in der entscheidenden Saisonphase beim VfR Mannheim weiter schmerzlich vermisst. © Berno Nix

Mannheim. Der VfR Mannheim hat am vergangenen Wochenende die Chance vergeben, den zweiten Platz zurückzuerobern. Der direkte Konkurrent SV Spielberg, der auf dem zweiten Rang liegt, patzte bei der TSG Weinheim (0:1), liegt zwei Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Verbandsliga aber weiter zwei Punkte vor den Rasenspielern. Der VfR will dranbleiben, empfängt am Samstag (17 Uhr) im Rhein-Neckar-Stadion aber keinen Geringeren als den bereits als Meister feststehenden ATSV Mutschelbach.

Mit Bollwerk zum Titel Der VfR Mannheim belegt in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden mit 60 Punkten Platz drei. Der ATSV Mutschelbach ist mit 72 Zählern Spitzenreiter. Der Primus hat in 13 Rückrundenbegegnungen gerade einmal fünf Gegentreffer bekommen. Zum Vergleich: Beim VfR sind es bereits 17. Torjäger des ATSV Mutschelbach ist Jonas Malsam mit 16 Toren. Der SV Waldhof II muss am am Samstag, 17 Uhr zu Fortuna Kirchfeld. Fortuna Heddesheim tritt zeitgleich bei Germania Friedrichstal ran.

„Wir müssen die Partie wohl gewinnen, damit wir noch im Rennen um die Aufstiegsspiele bleiben“, sagt VfR-Cheftrainer Hakan Atik, der nach der 0:3-Auswärtsniederlage in der vergangenen Woche beim FC Zuzenhausen doch sehr verärgert war. „Es ist ja nicht allein das Ergebnis, was nicht gepasst hat. Die Einstellung, vor allem in der zweiten Halbzeit, hat mir überhaupt nicht gefallen. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, aber die Spieler alles gegeben haben, dann sagt keiner was. Aber bei solchen Leistungen müssen wir die Jungs auch mal kritisieren“, sagt der Coach, der beim VfR zugleich die Funktion des Sportlichen Leiters einnimmt.

Keine personellen Konsequenzen

Die Niederlage sei unter der Woche besprochen worden. Dass nun Akteure erst einmal nicht berücksichtigt werden, wird nicht der Fall sein, macht Atik klar. Der VfR Mannheim muss die beiden abschließenden Saisonbegegnungen ohnehin schon ohne wichtige Stammspieler durchziehen.

Da wäre zum Beispiel Ali Ibrahimaj. Der Offensivspieler, der mitten in der Hinrunde kam, hat in der laufenden Spielzeit 18 Treffer erzielt. „Seine Verletzung lässt es aktuell nicht zu, dass er spielen kann“, erklärt Atik, der klarstellt: „Ali wird auch den Rest der Saison ausfallen.“

Der Ausfall von Ibrahimaj ist eine ganz große Schwächung. „Ali hat gezeigt, dass er Spiele für uns im Alleingang entscheiden kann, er hat sich als Torschütze und Passgeber bewiesen. Man merkt eben auch: Seitdem er ausfällt, läuft es vorne nicht mehr so gut für uns“, sagt der VfR-Chefcoach.

Und Atik nennt noch einen zweiten Offensivspieler, der dem Team in der entscheidenden Saisonphase schmerzlich fehlt: Dennis Lodato. „Er fehlt uns auch da vorn drin im Strafraum mit seiner Kampfstärke und seinem Durchsetzungsvermögen“, sagt Atik. „Und dann sind Johannes Kölmel oder Marc Thau die ganze Zeit ebenfalls immer wieder verletzt ausgefallen.“ Allerdings will der Trainer die Ausfälle auch nicht als Ausrede für das verlorene Spiel in Zuzenhausen gelten lassen. „Es hätte dort auch so zum Sieg reichen müssen.“

Mit dem fast exakt gleichen Personal wie in Zuzenhausen empfangen die VfR-Akteure nun am Samstag den ATSV Mutschelbach. „Auch wenn sie schon Meister sind, wollen sie sicher gerade gegen uns beweisen, dass sie die beste Mannschaft der Liga sind“, rechnet Atik keinesfalls damit, dass sein Team die Punkte geschenkt bekommt.

Beeindruckende Konstanz

Der ATSV Mutschelbach hat in der Rückrunde alle seine bislang 13 Spiele gewonnen. „Die sind unheimlich eingespielt und eben wahnsinnig konstant“, sagt Atik, dem aber das Hinspiel Mut macht. Damals siegte der VfR Mannheim beim ATSV mit 3:0. „Das war damals unsere beste Saisonleistung“, erinnert sich der VfR-Trainer und erklärt: „Wir müssen endlich wieder zeigen, dass wir diese Spiele auch ohne einen Ali oder Dennis gewinnen können. Wenn alle auf dem Platz alles geben, dann machen wir auch niemandem einen Vorwurf.“

Unterdessen steht wohl fest, dass Torwart Marcel Lentz den VfR Mannheim verlassen wird. Zu welchem Verein der langjährige Keeper geht, ist allerdings noch nicht bekannt.