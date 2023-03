Gefühltes Gold

Mannheim. In der Fraueneishockey-Bundesliga jubelten die Memmingen Indians zwar über die deutsche Meisterschaft, doch nachdem die ersten Tränen der Enttäuschung bei den Damen der Mad Dogs Mannheim getrocknet waren, überwog auch bei den Schwarz-Gelben der Stolz. „Wir freuen uns sehr über das, was wir erreicht haben. Letztlich ist Memmingen ein verdienter Meister“, überwand Mad-Dogs-Kapitänin Tara Schmitz die Enttäuschung über die mit 0:3 (1:5, 1:3, 0:6) verlorene Finalserie relativ schnell, was nicht weiter verwundert. Die 25-Jährige ist seit der Saison 2014/2015 mit dabei und kann sich gut an den langen und oft entbehrlichen Weg erinnern, der nun zur Vizemeisterschaft geführt hat.

Zu den jungen Spielerinnen, die damals mit den Mad Dogs ins Unternehmen Bundesliga starteten, gehört auch Selina Grösch. „Ich hatte schon in der Saison zuvor Fraueneishockey-Bundesliga bei der ESG Esslingen gespielt. In Mannheim gab es zu diesem Zeitpunkt ja keine Bundesligamannschaft mehr“, erinnert sich die 24-Jährige zurück, wobei damals ihre Teamkameradinnen in Esslingen auch schon Tara Schmitz, Malina Huerkamp und Michelle Mohr hießen, die nun Teil des Vizemeisterteams 2023 der Mad Dogs sind und sich ebenso wie Grösch 2014/2015 den Mannheimerinnen in der Bundesliga anschlossen.

Ebenfalls seit der Saison 2014/2015 sind auch Lea Welcke, Lucia Schmitz und Torhüterin Michelle Teucke bei den Schwarz-Gelben an Bord, wobei in den Play-offs im Mad-Dogs-Tor Jessica Ekrt glänzte. Nachdem Esslingen sein Frauenbundesligateam zur Saison 2014/2015 zurückgezogen hatte, war die gebürtige Mannheimerin froh, mit damals 15 Jahren nun in ihrer Heimatstadt Bundesliga spielen zu können.

Blick zurück

„Ich kam aus der MERC-Jugend und war dort eigentlich nur das Siegen gewohnt, da war das mit den vielen Niederlagen in der Fraueneishockey-Bundesliga zunächst schon sehr schwierig für mich“, weiß Grösch daher besonders zu schätzen, welche enorme Entwicklung die Mad Dogs hingelegt haben. „In der Vorsaison standen wir im Halbfinale und nun im Finale, mal sehen, was da noch kommt“, blickt Grösch stolz auf ihre Silbermedaille.

In den letzten Jahren hat das Duo um Cheftrainer Randall Karsten und Co-Trainer Sven Schmitz aus einer früher vom Gegner oft belächelten Mannschaft ein Spitzenteam geformt. „Wir haben die Lücke geschlossen und uns unter den Top-Vier etabliert“, ist die Vizemeisterschaft daher auch für Karsten der Lohn für einen oft mühsamen aber kontinuierlichen Weg nach oben, der die Mad Dogs zu einer Topadresse gemacht hat.

„Für uns glänzt diese Silbermedaille wie Gold“, bekennt Dirk Clauberg, der einst über seine bei den Bundesligadamen der Mad Dogs spielende Tochter Pia Clauberg den Weg zu den Schwarz-Gelben fand und schon seit einigen Jahren Teammanager der Damen ist und nun also auch eine deutsche Vizemeisterin in der eigenen Familie hat.