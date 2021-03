  Gefährliche Spätfolgen

Sechs Wochen war das Hallenbad Seckenheim im vergangenen Jahr geöffnet. Sechs Wochen hatten die Wettkampfmannschaften und auch die Anfänger des Schwimmvereins Mannheim Zeit, den Trainingsrückstand von mehreren Monaten aufzuholen – oder eben wieder bei Null anzufangen. Bereits vor der Pandemie waren nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Dass die Schwimmausbildung in politischen Debatten trotzdem bislang kaum eine Rolle gespielt hat, ist ein großes Versäumnis.

Und auch mit den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen stehen Schwimmvereine weiter hinten an. Die Öffnung von Schwimmhallen ist somit frühestens ab dem 22. März erlaubt. Zwar hat die Regierung in der Corona-Krise einiges richtig gemacht – immer mit dem Ziel, das Infektionsrisiko für die Gesamtbevölkerung möglichst gering zu halten. Doch nun geht es darum, auch schwerwiegende Spätfolgen in den Mittelpunkt zu stellen und zu minimieren.

Schwimmen als Ausbildung

Schwimmen muss als notwendige Ausbildung erachtet werden. Denn sonst können sich zu Beginn der Freibad- und Badeseesaison unter Umständen drei Jahrgänge nicht über Wasser halten. Die Ansteckung im Chlorwasser gilt nach den Erfahrungen vom Sommer zudem als unwahrscheinlich. Eine Öffnung der Schwimmhallen ist also möglich und wichtig. Und auch die Vereine brauchen eine Perspektive.

Dem Leistungssport wird durch die Pandemie der Nachwuchs genommen. Zusätzlich wechseln laut SV Mannheim Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Oberliga zu Vereinen, die Mannschaften in den ersten beiden Ligen stellen – und dadurch trainieren dürfen. Den eigenen Leistungskader auszubauen, wird dadurch unmöglich.

Bereits jetzt scheint der Ausbildungsstau nur schwer zu bewältigen. Durch den seit Jahren zu beobachtenden Bäderschwund werden Wartelisten für Schwimmkurse immer länger. Der Rhein-Neckar Schwimm- und Sportverein Mannheim/Ilvesheim, dessen Hauptzielgruppe Schwimmanfänger sind, verzeichnet deshalb trotz Krise mehr Neuanmeldungen als Austritte. „Die Eltern wollen den Schwimmplatz für ihre Kinder nicht verlieren“, erklärt Vorstandsvorsitzender Matthias Schmitt. Die kostenlosen Anfängerkurse des Vereins im Sommer waren ein starkes Signal, wie der Corona-bedingte Rückstand im Schwimmen vermindert werden kann – ein Signal, an dem sich die Politik ein Beispiel nehmen sollte.