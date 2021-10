Gedenken an Siffling

Mannheim. „Er war ein Paradebeispiel an Vereinstreue und gehörte zu den erstgenannten „Waldhof-Buben“ im Jahre 1940“, sagt Hans-Jürgen Pohl, Vorsitzender des Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG) im SV Waldhof. Ludwig Siffling (Bild), der über 87 Jahre und fünf Monate Vereinsmitglied bei den Blau-Schwarzen war, wäre am Donnerstag 100 Jahre alt geworden.

Im Alter von elf Jahren trat der Cousin von Vereinslegende Otto Siffling dem Klub als Jugendspieler bei und wurde recht schnell ein Teil der damaligen von Spielstärke geprägten Waldhof-Philosophie. Im Dezember 1939 debütierte Siffling als 18-Jähriger in der Gauliga beim 6:1-Sieg der Blau-Schwarzen gegen die SpVgg Sandhofen. Legendär blieben seine Schilderungen über das Spiel in Aschaffenburg im Jahr 1952, als er nach einer harten Attacke seines Gegenspielers sieben Zähne verlor. Im Alter von 98 Jahren verstarb Siffling am 1. Juli 2020, bis zuletzt war er noch regelmäßiger Gast bei den Waldhof-Spielen im Stadion.

Eine Abordnung des CEG wird zum 100. Geburtstag in Wörth am Urnengrab von Siffling ein Blumengebinde niederlegen. wy (Bild: wy)