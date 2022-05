Geburtstag in Unterbesetzung

Mannheim. Der Turngau Mannheim steuert mit Volldampf auf seinen 150. Geburtstag zu. Doch bevor das jahresübergreifende Programm mit den Festtagen in Reilingen (16. - 19. Juni) beginnt, stehen beim Gauturntag noch Regularien ins Haus: Wieder- und Neuwahlen sowie Berichten aus dem Vorstand und den Fachbereichen. Wenn sich am Samstag im Heddesheimer Bürgerhaus ab 14 Uhr die Delegierten von knapp 39 000 Aktiven aus 85 Vereinen zur Jahreshauptversammlung treffen, dann kann der Vorstand um den Vorsitzenden Werner Mondl zwar auch Positives berichten, aber das große Personalproblem bleibt ungelöst. 14 Positionen in den Gremien sind unbesetzt oder müssen neu besetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Folgen spricht Mondl in seinem Jahresrückblick an. Wenn andere die Arbeit der Fehlenden übernehmen müssten, könnten sie sich nicht ausreichend um die eigenen Bereiche und deren Weiterentwicklung kümmern. „Es sollte im Interesse der Vereine liegen, dass jeder, der am Wettkampfgeschehen oder an sonstigen Aktivitäten im Turngau teilnimmt, auch personell in den Gremien vertreten ist“, mahnt er die Mitwirkung der Basis an und hofft am Samstag auf entsprechende Reaktionen.

Auch wenn sich die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erst bei der nächsten Mitgliederstatistik ablesen lassen, so haben sich die Clubs in den beiden Lockdowns doch durch Online-Angebote einiges einfallen lassen, um den Trainingsbetrieb wenigstens eingeschränkt aufrecht zu erhalten. Auch die Vorstandssitzungen fanden digital statt. Ebenso hielt BTB-Regional die Seminare online ab und war ansonsten damit beschäftigt, die bis Ende November 45 unterschiedlichen Corona-Landesverordnungen nachvollziehbar an die Vereine weiterzugeben

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Größere Auswirkungen hatten Trainingsverbot und geschlossene Hallen auf den Wettkampfbetrieb im Breitensport aller Altersklassen, denn bis Herbst 2021 fand nichts statt. Dann gelang den Bundesligaturnerinnen der TG Mannheim der Klassenerhalt im Oberhaus (6.). In einer verkleinerten Feldrunde belegten die Faustballer des TV Käfertal in der 1. Bundesliga Süd Rang drei. Im Rope Skipping qualifizierten sich je zwei Teams der TSG Seckenheim und der LSV Ladenburg per Videobewerbung für die ersten virtuellen Weltmeisterschaften, die Auswertung ist noch nicht beendet. Im Trampolin gab es bei den „Badischen“ zweimal Silber für den TSV 1846 Mannheim. Im Rhönrad holte die LSV Ladenburg sechsmal Bronze bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften und im BW-Pokal. Auch im Prellball gab es im BW-Pokal Medaillen, der TV Edingen gewann Gold und Silber.

Jubiläums-Show im Oktober

Um den Kontakt nicht zu verlieren, nutzten die Fachbereiche Trampolin und Capoeira die Möglichkeiten zu Sporttagen unter den entsprechenden Hygienemaßnahmen. Im Lehrwesen – eines der wichtigsten Turngau-Aufgaben – fanden im Herbst zwei der drei Module statt, im Fachbereich Erwachsene, Senioren und Ältere gab es mit zwei Jahren Verspätung den traditionellen Herbstlehrgang. Im Bereich Show und Aufführung war zwar zwei Jahre nichts los, doch nun gilt es, die Jubiläums-Show „150 Jahre Turngau“ am 14./15. Oktober in der GBG-Halle vorzubereiten. sd