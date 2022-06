Gebrauchter Tag für die Bandits

Mannheim. Einen gebrauchten Tag die Mannheim Bandits im Oberliga-Heimspiel gegen den Aufsteiger Leonberg Alligators, bei dem es eine bittere 14:37 (7:14, 0:16, 7:7, 0:0)-Pleite setzte. Den ersten Rückstand, nach dem die Leonberger im ersten Viertel einen Touchdown zum 0:7 aus Mannheimer Sicht vorlegten, schienen die American Footballer der MTG Mannheim zunächst gut verkraftet zu haben. So sorgten die Bandits für den 7:7-Ausgleich als Bandits-Quarterback Thorben Gehrmann mit einem Pass Jan Holzapfel zum Touchdown bediente und Adnan Dogan den fälligen Extrapunkt verwandelte. Die Alligators stellten aber noch im ersten Viertel mit dem Touchdown zum 14:7 ihre Führung wieder her.

In Stuttgart schon unter Druck

Das zweite Viertel lief dann so gar nicht im Sinne der Mannheimer, als zunächst der Leonberger Quarterback einen Touchdown zum 7:21 erlief und nach einer Interception ein Fieldgoal der Gäste zum 7:24 folgte. Die Leonberger legten sogar noch einen Touchdown zum 7:30 nach, der Kick zum Extrapunkt schlug dabei fehl. Doch damit nicht genug: Mit einem weiteren Touchdown zum 7:37 schnappten die Alligatoren ein weiteres Mal zu. Die Bandits-Defense schlug nochmals mit einer Interception zum Touchdown zum 14:37 zurück, als Lennart Janzing den abgefangenen Ball in die Endzone der Alligators trug. Die große Aufholjagd sollte dies aber nichtmehr einleiten.

Nach dieser Niederlage muss nun am Samstag (17 Uhr) im Auswärtsspiel beim Regionalligaabsteiger Stuttgart Silver Arrows ein Sieg her, wenn die Bandits im Aufstiegsrennen nicht schon früh an Boden verlieren wollen.

