GC-Teams nutzen ihren Heimvorteil

Viernheim. Am vergangenen Wochenende waren im Golfclub Mannheim-Viernheim sowohl die 1. Herren-Bundesliga Gruppe Süd als auch die 2. Bundesliga Gruppe Mitte der Damen am Abschlag. Beide Teams des Gastgebers konnten sich dabei gute Ausgangspositionen für ihre Saisonziele erspielen.

Für die 1. Herrenmannschaft geht es um die erneute Teilnahme am Bundesliga-Endturnier, den Final Four beim GC Pfalz in Neustadt. Bislang waren die Mannheimer „Seahawks“ in der Endrunde immer dabei und nachdem sie am ersten Spieltag nur Vierter wurden, zeigte sich die 1. Herrenmannschaft um Trainer Florian Fritsch beim Heimspiel deutlich verbessert. Zudem standen mehrere erfahrene Spieler, darunter Profi Max Oelfke, wieder zur Verfügung, so dass das Team der Seahawks hinter dem GC St. Leon-Rot einen verdienten zweiten Platz belegen konnte.

Gute Reaktion gezeigt

„Wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt und um den Sieg mitgespielt“, fasste Fritzsch seine positiven Eindrücke zusammen. „Wenn wir die Leistung halten, können wir auch in Stuttgart um den Sieg mitspielen. Das Setting ist dort ähnlich wie bei uns und viele meiner Jungs kennen den Platz gut.“ Das spielerische Highlight war dabei das Hole in One des GCMV-Spielers Florian Huerlimann an Bahn 16. In der Tabelle belegt die 1. Herrenmannschaft nach zwei von fünf Spieltagen zusammen mit dem GC München und dem GC Stuttgart-Solitude einen geteilten 2. Platz.

Verbessert zeigte sich auch die 1. Damenmannschaft des GCMV. Nachdem am ersten Spieltag für die Aufsteigerinnen in die 2. Bundesliga ebenfalls nur Platz 4 heraussprang, erspielten sich die Damen am Wochenende einen dritten Platz – und damit wichtige Punkte für das Saisonziel Klassenerhalt. red

