Gartenstadt verwandelt Matchball

Mannheim. Der VfB Gartenstadt hat in der Fußball-Kreisliga das Fernduell gegen RW Rheinau gewonnen und als Tabellenzweiter die Landesliga-Chancen gewahrt. „Wir haben 15 Mal in Folge gewonnen, auch unsere direkten Konkurrenten und den souveränen Meister Viernheim geschlagen. Wir sind verdient in der Aufstiegsrelegation“, freute sich VfB-Pressebetreuer Toni Kress und hofft auf weitere Erfolge im Kampf um den Aufstieg: „Der ist unser Ziel, unser Kader ist komplett.“

Rheinau hätte bei einer Niederlage des VfB selbst noch eine kleine Chance auf Rang zwei gehabt und ließ mit dem 10:0 bei Hochstätt Türkspor nichts anbrennen. „Zuerst einmal Gratulation an Viernheim und an Gartenstadt. Der VfB hat sich Platz zwei absolut verdient“, sagte Jens Batzler, der Co-Trainer der Rot-Weißen. „Wir hatten uns mehr ausgerechnet, haben es uns aber selbst zuzuschreiben, dass daraus nichts geworden ist“, haderte er mit den vielen verschenkten Punkten in der Vorrunde und dem schlechten Start in die Rückrunde. „Aber wir werden in der nächsten Saison ein schlagkräftiges Team an den Start schicken und erneut um die Plätze eins bis fünf mitreden.“

Hochst. Türk. – Rheinau 0:10 (0:3)

Mit Einbahnstraßen-Fußball zerlegten die Rot-Weißen ihren Gegner Hochstätt Türkspor. Sie hätten auch noch höher gewinnen können, doch Türkspor-Keeper Kalfa vereitelte einige Chancen.

Lindenhof – Gartenstadt 0:1 (0:1)

Der ersatzgeschwächte MFC bot dem VfB gut Paroli. Nach dessen früher Führung neutralisierten sich die Teams, der VfB Gartenstadt verwaltete den knappen Vorsprung, Torchancen waren Mangelware.

Wallstadt – Ilvesheim 2:1 (1:0)

Viele Torraumszenen bestimmten das ordentliche Spiel, in dem es um nichts mehr ging.

Ladenburg – Viernheim 0:4 (0:2)

Der FV Ladenburg schlug sich wacker, verpasste aber die letzte Möglichkeit auf den Klassenerhalt.

Enosis – Schwetzingen 2:6 (0:3)

Mit Hilfe von Spielern aus der zweiten Mannschaft rappelte sich der SV Enosis noch einmal auf.

Leutershaus. – VfR Ma. II 3:4 (1:1)

Der FV Leutershausen und der VfR lieferten sich ein offensives Freundschaftsspiel.

Hockenheim – Friedrichs. 3:2 (2:1)

Friedrichsfeld nahm das Spiel trotz des sicheren Klassenerhalts ernst, dennoch fehlten nach der harten Rückrunde einige Körner.

Plankstadt – Reilingen 5:1 (3:0)

Die TSG Eintracht Plankstadt lieferte gegen passive und defensivorientierte Reilinger eine gute Generalprobe für das Pokalfinale ab.

Neckarau – Hemsbach 3:2 (1:1)

Schlusslicht Hemsbach machte in einem spannenden Spiel dem TSV lange das Leben schwer.