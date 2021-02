Mannheim. Rafael Garcia konnte sich vor seinen völlig euphorisierten Teamkollegen kaum retten. In einer dramatischen Schlussphase und mit praktisch der letzten Aktion des Spiels schlug Fußball-Drittligist SV Waldhof den Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden durch einen Elfmeter-Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit verdient mit 1:0 (0:0). Zuvor hatten die Dresdner Sebastian Mai (65., Nachtreten) und Kevin Ehlers in der kuriosen Szene vor dem Siegtor (90.+3, Handspiel) die Rote Karte gesehen.

SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor – ... SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor – Saghiri, Schuster (75. Christiansen) – Costly (78. Jurcher), Gouaida, Garcia – Martinovic. Dynamo Dresden: Broll – L. Kwadwo, Ehlers, Mai – Meier, Will, Stefaniak (61. Sohm), Kade, Königsdörffer – Hosiner (78. Diawusie), Daferner (78. Mörschel). Tore: 1:0 Garcia (90.+6, Handelfmeter). – Rote Karten: Mai (65., Nachtreten), Ehlers (90.+3, Handspiel auf der Linie). – Beste Spieler: Saghiri, Seegert, Schuster, Garcia /Will. – Gelbe Karten: Schuster, Martinovic/Kade, L. Kwadwo, Daferner, Will. – Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn). – Zuschauer: nicht zugelassen. – Nächstes Spiel: Türkgücü München – SV Waldhof, Samstag, 14 Uhr

„Das sind die absolut geilsten Siege. Vor allem wenn man es so verdient hat wie wir“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner nach dem Schlusspfiff. „Wir haben eine abartige Laufleistung gebracht. Eine geile Nummer. Leider war der finale Pass nicht so präzise. Aber alles in allem haben die Jungs das super umgesetzt.“ Mit dem sechsten Spiel ohne Niederlage in Folge im neuen Jahr avanciert der SVW zum Team der Stunde in der 3. Liga. Vor den Begegnungen am Mittwochabend liegen die Mannheimer mit 30 Punkten auf dem achten Platz.

Das Glöckner-Team verdiente sich den Sieg mit einer wahren Energieleistung, die – so sah es bis kurz vor Schluss aus – beinahe ohne den verdienten Ertrag in Form von drei Punkten geendet wäre. Doch dann brachte Garcia noch einmal einen Eckball in den Dresdner Strafraum. Der eingewechselte Gillian Jurcher traf die Latte, und als der aus Mannheim stammende Dynamo-Torwart Kevin Broll den Ball auch nicht final geklärt bekam, musste Ehlers auf der Linie gegen Martinovic mit der Hand klären (90.+3).

Rot und Elfmeter war die Konsequenz, doch es dauerte drei weitere Minuten, bis Garcia zur Tat schreiten konnte. Bei seinem ersten Strafstoß im Profifußball zeigte der frühere Chemnitzer keine Nerven und verwandelte sicher links unten. „Da gehen einem 1000 Sachen durch den Kopf, in die Mitte, links oder rechts? Am Ende war es Instinkt. Du musst ihn einfach machen“, sagte der Mannheimer Matchwinner, der auch von seinem Trainer noch ein Sonderlob bekam. „Ich war froh, dass er die Verantwortung übernommen hat“, sagte Glöckner.

Gute Nachrichten gab es schon am Nachmittag vor dem Anpfiff: Dresdens Trainer Markus Kauczinski, am Vortag wegen Übelkeit ins Krankenhaus gebracht, geht es nach eigenen Angaben wieder besser. Das Spiel seines Teams verfolgte der 50-Jährige am Fernseher aber noch vom Krankenbett aus, sein Assistent Heiko Scholz übernahm den Job an der Seitenlinie in Mannheim.

Die Waldhöfer schlossen nahtlos an ihre starke zweite Hälfte von Köln an. Das frühe Pressing der Sachsen, die mit drei Spielern direkt am Strafraum attackierten, umspielte der SVW clever. Bei eigenem Ballbesitz wurde aus Glöckners 4-3-2-1–System ein 4-1-4-1, bei dem Hamza Saghiri viele offensive Freiheiten genoss. Der jederzeit präsente Waldhof dominierte das Geschehen gegen den Tabellenführer. Einziges Manko eines überzeugenden Vortrags: Die fehlende Präzision in der gefährlichen Zone vor Dresdens Tor.

Anton Donkor brach mit seiner Dynamik zweimal auf der linken Seite durch (7., 17.), Dominik Martinovic kam an Mohamed Gouaidas Steilpass knapp nicht mehr mit der Fußspitze heran (24.). Garcia verzog nach einem Alleingang nur knapp (40.). „Das Beste an der ersten Halbzeit war für uns das Ergebnis“, gestand Dynamo-Sportchef Ralf Becker im Halbzeitgespräch bei „MagentaSport“.

Der Spitzenreiter kam mit deutlich mehr Engagement aus der Kabine: Marcel Gottschling blockte Marvin Stefaniak in höchster Not, Sebastian Mai köpfte den folgenden Eckball knapp vorbei (47.). Die Kräfteverhältnisse verschoben sich ein wenig in Richtung der Dresdner. Unterm Strich neutralisierten sich beide Mannschaften jetzt, die großen Torchancen gab es weiter nicht. Doch dann brachte Dynamos Kapitän Sebastian Mai eine neue Dynamik in die Partie: Völlig unnötig trat der Abwehrchef gegen Martinovic nach und sah die Rote Karte (65.).

Fast eine halbe Stunde hatte der SVW nun die Möglichkeit, dem Zweitliga-Absteiger in Überzahl den entscheidenden Stoß zu versetzen. Glöckner ging eine Viertelstunde vor Schluss auf drei Punkte: Der Waldhof-Coach verschaffte Max Christiansen sein Comeback und brachte Jurcher als zweite Spitze.

Die Mannheimer dominierten jetzt zwar, taten sich aber weiterhin schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Gouaida versuchte es deshalb einmal aus knapp 20 Metern – drüber (84.). Die Bälle flogen danach kreuz und quer durch den Dresdner Strafraum, Angriff auf Angriff rollte in Richtung des Gäste-Tores – bis der furiose Schlussakkord in der Nachspielzeit doch noch die Entscheidung brachte.