Ganz ohne Fußball geht es bei Lohnert nicht

Ilvesheim. Er zählt zu den dienstältesten und zweifelsohne bekanntesten Trainern im Mannheimer Fußballkreis. Nach über drei Jahrzehnten Trainertätigkeit setzte bei Karlheinz Lohnert erst im vergangenen Jahr die Amtsmüdigkeit ein, beschleunigt haben diesen Prozess die Pandemie und die Saisonunterbrechungen. Vor einigen Wochen verkündete der 59-Jährige sein Ende beim A-Ligisten SV Schriesheim, gleichzeitig gab er seinen Rückzug vom Trainergeschäft bekannt.

„Bereut habe ich diesen Schritt bis jetzt noch nicht. Aber es ist ja auch noch Lockdown. Vielleicht kribbelt es ja dann, wenn der Fußball wieder rollt“, berichtet Lohnert, dass er aktuell – auch zwangsweise – Abstand vom Kreisfußball gewonnen hat. Über all die Jahre, seit er 1987 die B-Lizenz erworben und mit der B-Jugend der SpVgg Ilvesheim sein erstes Traineramt übernommen hatte, ist er nie ein Lautsprecher gewesen. Lohnert überzeugte stets mit seiner ruhigen, fokussierten Art, den Blick für den sportlichen Erfolg verlor er dabei jedoch nie.

So verwundert es auch nicht, dass er nicht Meisterschaften, Pokalsiege oder Aufstiege als seine größten Erfolge als Trainer benennt. „Beim FV 08 Hockenheim habe ich in der Landesliga eine Mannschaft übernommen, nachdem zuvor alle Spieler weggerannt waren. Wir haben Ersatz aus der Bezirksliga, A- und B-Klasse geholt und sensationell am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft“, erinnert sich Lohnert.

Rüstzeug mitgegeben

Ein Erfolg als Trainer ist für ihn, wenn er Unmögliches möglich macht, wenn er aus Nichts etwas formen kann: „Im Jahr 2000 habe ich bei Ilvesheim Spieler von der Straße geholt und gemeinsam mit AH-Spielern haben wir auch dort die Klasse gehalten.“ Lohnert ist nicht der Typ, der hier den Terminus „Wunder“ verwenden würde – es ist vielmehr der Lohn für akribische Arbeit und großes Fachwissen. Und so liefen auch einige Spieler, die sich heute im höherklassigen Fußball einen Namen gemacht haben, durch die Schule des 59-Jährigen. Christian Titz zum Beispiel, in der Vergangenheit schon beim Hamburger SV und bei Rot-Weiss Essen eingestellt und heute Trainer beim 1. FC Magdeburg, war Spieler unter Lohnert bei der SpVgg Ilvesheim, bei der SG Astoria Walldorf und bei der SG Oftersheim. Zur U 16 des SV Waldhof Mannheim, die Lohnert zum Badischen Pokalsieg geführt hat, zählten seinerzeit Baris Atik (heute 1. FC Magdeburg) und Kevin Broll (Dynamo Dresden), die inzwischen auch ihren Weg in den Profifußball gefunden haben. „Bei Kevin war frühzeitig klar, dass er es schaffen wird. Bei Baris war das Fußballerische auch da, ich wusste nur nicht, ob er mit dem Druck klar kommen würde“, hatte Lohnert bei beiden früh großes Potenzial erkannt. Geschichte schrieb er in Walldorf, wo er der letzte Trainer bei der damaligen SG Astoria 02 vor der Fusion mit dem 1. FC Walldorf war.

Was bei Karlheinz Lohnert aus all den Jahren haften geblieben ist? „Ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe. Es sind viele gute zwischenmenschliche Beziehungen entstanden und es hat mir immer Spaß gemacht.“ Nun aber ist der Schlussstrich gezogen, doch ganz ohne Fußball geht es auch künftig nicht. „Mein Sohn wechselt nach Lindenhof, mein Schwiegersohn spielt in Schriesheim und dort wird man mich jeweils des Öfteren sehen, auch in Ilvesheim werde ich vorbeischauen“, verspricht Lohnert. Aber auch die Freizeitgestaltung mit seiner Frau soll nun eine neue Dimension erhalten. wy