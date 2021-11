Großsachsen. Die Freude nach dem Heimsieg gegen den SV 64 Zweibrücken war groß. Trotz enormer Verletzungsprobleme zeigte das Team von Stefan Pohl eine starke Leistung und fuhr so den zweiten Erfolg ein. Die Germanen zieren weiter das Tabellenende in der Staffel F der 3. Handball-Bundesliga, hoffen aber, dass sie am Samstag (20 Uhr) gegen die HG Saarlouis nachlegen können.

„Aufgrund der Spielpause konnten wir das Training entsprechend dosieren, um neue Kräfte zu sammeln. Diese werden wir auch benötigen denn mit der HG Saarlouis kommt ein starker Gegner, der sich bis jetzt unter Wert verkauft hat“, sagt TVG-Trainer Pohl.

Nicht minder schwer ist die Aufgabe der SG Leutershausen, die am Samstag (20 Uhr) beim Tabellenfünften Heilbronn-Horkheim gastiert. Der Gegner ist für die SGL eine Wundertüte, wie Torwart Alexander Hübe feststellt: „Wir haben einige Jahre in unterschiedlichen Ligen gespielt. Zwar kennt man den ein oder anderen Namen, ist sich bei Turnieren vielleicht mal über den Weg gelaufen, aber wir hatten lange keine Punktspiele gegeneinander.” red