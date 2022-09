Galopp-Ausklang in Seckenheim

Mannheim. Zum Abschluss der Mannheimer Turf-Saison rückt mit dem Heinrich-Vetter-Badenia -Rennen auch der Jahreshöhepunkt ins Blickfeld. Eigentlich stand der Ausgleich II über 1900 Meter schon am 8. Mai auf dem Programm, doch damals wurde der Badenia-Renntag wegen eines Unfalls abgebrochen. Bei Herbstrenntag, Sonntag ab 12.45 Uhr, könnte nun ein Galopper mit dem Flair eines Lokalmatadors um den Sieg mitreiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Earl ist spitzenmäßig in Form“, sagt seine Besitzerin Gabriele Gaul, Vorstandsmitglied im Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim (BRV). „Aber ich habe eines im Galoppsport gelernt: Es kommt selten so, wie man es erwartet. Bei Earl hängt alles vom Rennverlauf ab“, vertraut sie auf Jockey Hakim Tabet und Carmen Bocskai, die den siebenjährigen Wallach in Iffezheim trainiert. „Mein Traum ist es, den Heinrich Vetter-Preis zum dritten Mal als Besitzerin zu gewinnen. Noch als Jagdrennen ausgeschrieben ist das 2015 mit Secret Edge gelungen, 2019 mit Box Office“, hofft sie nun, dass Earl, ein absoluter Spezialist für die Waldrennbahn, seinen Vorteil nutzt.

Klein bringt Sextett an den Start

Vertrauen in seine Pferde hat auch der Mannheimer Coach Marko Klein, der sechs Pferde an den Start bringt. Nicht alle werden dabei von seinem etatmäßigen Stalljockey Tommaso Scardino geritten, der nach seiner schweren Verletzung erst seit drei Wochen wieder im Sattel sitzt und sich deshalb auf Gewichte ab 60 Kilogramm konzentriert. Daher wurde er auch dreimal von anderen Trainern engagiert, unter anderem von Romy van Meulen auf Rajguru im Ausgleich II. Im Preis des Südwestdeutschen Galoppclubs steuert der 27-Jährige den Klein-Wallach Lommerzheim.

„Er ist seit einem Jahr bei uns im Stall und war immer Zweiter oder Dritter. Wenn er früh vorne ist, dann hat er eine Chance, auch dort zu bleiben“, hofft der Seckenheimer Coach.

Noch mehr Vertrauen setzt er in die dreijährige Stute Gamine (56,5, kg) im Ausgleich III um den Jungheinrich-Preis. „Wir haben sie seit drei Monaten, sie hat seither zweimal gewonnen und sie wird von Anna van den Troost geritten“, schätzt er Pferd und Reiterin hoch ein. Concetto Santangelo steigt in den Sattel von Wallach Osiris, der allerdings nach einer langen Pause erstmals wieder zum Einsatz kommt. Dritte im Bunde über die 2500 Meter ist die fünfjährige Sindra, die wegen ihrer beständigen Form und des geringen Gewichts von 52 kg eine Kandidatin für die Geldränge ist. Scardino startet im Ausgleich III auf Gerald Geislers Aerion (59,5, kg).

Im Ausgleich IV um den B.A.U.-Preis über 2500 Meter lenkt der Mannheimer Jockey die schon so oft erfolgreiche Inchiquin. „Sie war zuletzt immer im Geld, bei einem günstigen Rennverlauf sollte sie unter die ersten Drei kommen“, ist für Coach Klein ein Spitzenplatz möglich. Die siebenjährige Zambala gewann in Zweibrücken dank einer „tollen Speedleistung“, trägt mit 57 kg relativ wenig Gewicht und könnte unter Nina Wagner auch auf der Waldrennbahn auf den 2500 Metern das Feld von hinten aufrollen. „Das Geläuf ist gut und wir freuen uns nach einer langen Sommerpause auf einen schönen Saisonabschluss“, ist Marko Klein guter Dinge.

Auftakt um 12.45 Uhr

Auch Oliver Rudolph sieht erwartungsvoll dem Sonntag entgegen, wenn seine zwei Galopper ihn auch etwas ratlos machen. „Wenn ich Perviy vorne sehe, dann schlägt sich Candy Sweet besser und umgekehrt. Aber bei beiden stimmt die Form, beide waren zuletzt platziert“, ist für den Besitzertrainer aus Seckenheim ein Geldrang fast schon ein Muss. Beide Pferde werden von Shuichi Terachi geritten, Perviy im Ausgleich IV um den Preis des Badischen Rennvereins (1400 m), Candy Sweet im Eichbaum-Preis, ebenfalls einem Ausgleich IV, aber über 1900 m.

„Es geht uns wie auch Baden-Baden oder anderen Rennbahnen: Es sind relativ wenig Starter unterwegs, aber wir haben die acht Rennen vollgekriegt“, hat BRV-Präsident Stefan Buchner am Sonntag einen Stressfaktor weniger. Denn sein Kashani wird wohl den Rest seines bislang neunjährigen Lebens als Freizeitpferd genießen. Die Waldrennbahn ist am Sonntag, für Publikum geöffnet, das erste der acht Rennen, wird um 12.45 Uhr gestartet.