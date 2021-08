FV Brühl II erster Finalist

Brühl. Der erste Finalist des Mannheimer Fußball-Kreispokals aus der alten Saison 2020/21 steht fest: Die zweite Mannschaft des FV Brühl setzte sich mit 3:2 nach Verlängerung gegen die SG Hohensachsen durch und trifft nun am Samstag auf den Gewinner der Partie SG Oftersheim gegen den TSV Amicitia Viernheim II, die am Mittwoch (19.30 Uhr) ausgetragen wird.

Für den ersten Treffer musste ein Standard herhalten. Tobias Kuhn zirkelte einen Freistoß zum 1:0 für die Gäste in den Torwinkel (30.). Brühl glich nach der Pause per Strafstoß durch Vittorio Cammilleri aus (54.). Die große Gelegenheit, das Spiel in der regulären Zeit zu entscheiden, hatte dann Hohensachsen. Brühls junger Keeper Elias Geier parierte aber einen von Rafal Ziemlicki getretenen Foulelfmeter (85.). In der Verlängerung war gerade mal eine Minute gespielt, als sich Brühls Nico Reffert durchsetzte und Tessitore bediente, der zum 2:1 einschoss (91.). Immanuel Jesse nutzte eine Schlafmützigkeit der Brühler Abwehr und vollstreckte unbedrängt zum 2:2 (97.). Ein mögliches Elfmeterschießen verhinderten die Cammilleri-Brüder: Einen Einwurf von Alessandro in den Strafraum verwertete Vittorio per Kopf zum 3:2 (110.). vm/wy/ü