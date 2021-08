Fußballverbände in Baden-Württemberg glauben an durchgängigen Spielbetrieb

Covid-19 Main-Tauber-Kreis: Sieben neue Corona-Fälle

Sieben neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Freitag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in sechs Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. {element} Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5246. {furtherread} Die Zahl der Genesenen steigt um sechs Personen auf 5080. Somit sind derzeit 76 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 7 (+1), Boxberg: 0, Creglingen: 1, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 0, Grünsfeld: 0, Igersheim: 0, Königheim: 1, Külsheim: 19, Lauda-Königshofen: 1, Niederstetten: 0, Tauberbischofsheim: 6 (+3), Weikersheim: 3, Werbach: 0, Wertheim: 37 (+3) und Wittighausen: 0. Für die Kinderkrippe „Kindernest“ in Wertheim-Reinhardshof musste nach einem positiven PCR-Test bei einem Kind Quarantäne angeordnet werden. Bei zwei Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1203 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 28,7. Für die Sommerferien haben viele Träger der Jugendhilfe Ferienprogramme und Freizeiten für Kinder, Jugendliche und Familien geplant. Für mehr Planungssicherheit hat das Sozialministerium nun die Corona-Verordnungen „Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit“ sowie „Familienbildung und Frühe Hilfen“ geändert. Diese können im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/coronavirus abgerufen werden. lra/Bild: dpa

