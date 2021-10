Furioser Fortuna-Endspurt

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat das punktgleiche Spitzenduo SV Spielberg und ATSV Mutschelbach am 7. Spieltag keine Schwäche gezeigt. Der VfR Mannheim gewann auch souverän und ist erster Jäger der beiden Top-Teams. Fortuna Heddesheim gewann am Sonntagnachmittag das Derby gegen den SV Waldhof II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heddesheim – Waldhof II 2:0 (0:0)

250 Zuschauer wollten das Verbandsliga-Duell sehen. Und es wurde auch ein sehr spannendes Spiel. Die erste gute Gelegenheit hatten die Waldhöfer. Der Schuss von Jan Germies ging nur knapp am vom Ex-Waldhöfer Dennis Broll gehüteten Heddesheimer Gehäuse vorbei (9.). In der Folge entwickelte sich ein Kampfspiel. Klare Torchancen blieben im ersten Durchgang Mangelware. In den letzten 20 Minuten nahm der Heddesheimer Druck dann zu. Andreas Adamek zielte den Ball mit einem Freistoß an den rechten Pfosten (73.). Sieben Minuten später durfte der Heddesheimer Anhang dann jubeln. Nach einer Flanke von Fabian Florenz kam Adamek ganz frei zum Kopfball und traf zum 1:0 (80.). Der SVW II zeigte sich ein wenig geschockt. Die Heddesheimer machten schließlich durch eine Co-Produktion von zwei Einwechselspielern alles klar. Filip Vlahov, ebenfalls ehemaliger Spieler des SV Waldhof II, zeigte eine schöne Einzelleistung und legte auf Timo Weber ab, der zum 2:0 (89.) traf.

VfR Mannheim – Kirchfeld 5:2 (5:0)

Fabian Lorenz im Duell mit Malik Mikona. © Nix

Die Rasenspieler feierten mit einen ungefährdeten Erfolg den zweiten Sieg in Serie. Vor 160 Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion ließ der VfR den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen und sorgte mit gutem Kombinationsfußball und einer resoluten Chancenverwertung im ersten Durchgang schon für klare Verhältnisse. Dennis Lodato eröffnete mit einem sehenswerten Schlenzer aus halblinker Position den Torreigen (5.). Kirchfeld zollte im ersten Durchgang dem hohen Tempo des VfR Tribut. Bis auf einen harmlosen Freistoß aus aussichtsreicher Position gab es keine nennenswerten Torchancen der Fortuna (19.). Ali Ibrahimaj verwertete nach Vorarbeit von Benedikt Koep souverän zum 2:0 (25.). Zwei Minuten später fiel bereits die Vorentscheidung. Eric Schaaf fand mit einem flachen Diagonalpass erneut Ibrahimaj, der auf der linken Seiten seinen überforderten Gegenspielern davon eilte und erneut traf (27.).

Das 4:0 fiel eine Viertelstunde vor der Pause durch Blerton Muca. Julio Cesar Yugar Koelle ließ einen steilen Pass geschickt durch. So kam der nordmazedonischen Angreifer zum Abschluss (30.). Der VfR spielte sich mit dem dritten Treffer binnen fünf Minuten förmlich in einen Rausch. Den Schlusspunkt einer denkwürdigen ersten Halbzeit setzte Koep. Der Angreifer profitierte vom guten Auge Koelles und vollendete aus halbrechter Position zum 5:0 (42.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im zweiten Durchgang blieben die Rasenspieler weiter spielbestimmend, scheiterten aber auch das eine oder andere Mal am Kirchfelder Torwart Sven Däggelmann. Die Fortuna nutzte kurz nach Wiederanpfiff eine Unachtsamkeit der VfR-Defensive zum Anschlusstreffer. Josip Saravanja, tauchte plötzlich frei vor dem Mannheimer Keeper Marcel Lentz auf und traf 1:5 (54.).

Der VfR vergab in der zweiten Hälfte weiter gute Chancen. Kirchfeld gelang durch ein Kontertor erneut durch Saravanja zum 2:5-Endstand noch ein wenig Ergebniskosmetik (87.). vfr