Furioser Auftakt der MLP Academics

Weißenfels. Aufsteiger MLP Academics Heidelberg ist bei der Rückkehr in die Basketball-Bundesliga (BBL) mit einem Sieg gestartet. Im ersten Erstliga-Spiel nach 36 Jahren gewann das Team von Trainer Branislav Ignjatovic am Samstagabend mit 85:74 (43:39) beim Mitteldeutschen BC. Brekkott Chapman erzielte 17 Punkte, Shyron Ely steuerte 16 Zähler zum überraschenden Auswärtserfolg bei. Der Nachfolgeverein des USC Heidelberg war 1985 aus der Bundesliga abgestiegen und seither nicht zurückgekehrt.

In Weißenfels stand die Partie bis zum vierten Viertel auf des Messers Schneide. Die Heidelberger gingen mit einer knappen Führung in den Schlussabschnitt. In der letzten Minute sorgte Robert Lowery für die Entscheidung, als er zwei Freiwürfe zum 80:74 verwandelte. Die Academics zeigten sich abgezockt und ließen nichts mehr anbrennen. red

Academics-Punkte: Chapman (17), Ely (16), Geist (14), Lowery (13), Würzner (11), Martin (9), Ugrai (5).