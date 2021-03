Ludwigshafen. Benjamin Matschke trifft am Donnerstagabend auf sein neues Team. Der Trainer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen empfängt mit seiner Mannschaft um 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle die HSG Wetzlar. Unterdessen hat mit Pascal Bührer ein wichtiger Spieler bei den Pfälzern seinen Vertrag verlängert.

Matschke will in der Öffentlichkeit keinen Gedanken an das verschwenden, was er nach dieser Saison macht. „Für mich geht es jetzt in erster Linie darum, mit den Eulen den Ligaverbleib zu schaffen“, sagt der Ludwigshafener Coach. Wer der Gegner ist, ist deshalb uninteressant. Vor der HSG-Truppe, die noch von Kai Wandschneider trainiert wird und bei der mit Alexander Feld der ehemalige Eulen-Spielmacher aktiv ist, hat Matschke aber Respekt. „Das ist eine noch immer relativ junge Mannschaft mit vielen Spielern im mittleren Alter, es ist eine Mannschaft, die noch immer in einem Entwicklungsprozess ist. Sie ist sehr ausgeglichen besetzt und sehr homogen.“

11:29-Schlappe im Hinspiel

Benjamim Matschke trainiert ab Sommer die HSG Wetzlar. © dpa

Mit Olle Schefvert Forsell, Lenny Rubin, Magnus Fredriksen oder Stefan Cavor habe die HSG eine sehr starken Rückraum. Rechtsaußen Kristian Björnsen und Anton Linskog hebt Matschke ebenfalls hervor. Und mit Till Klimpke besitze Wetzlar obendrein noch einen Klassetorwart. Die Eulen, die momentan den 18. Tabellenplatz belegen, wollen nach der bitteren 25:26-Heimniederlage gegen Tusem Essen, wieder ein Erfolgserlebnis landen. Wetzlar kommt als Tabellenachter nach Ludwigshafen.

Im Hinspiel gingen die Eulen bei den Nordhessen mit 11:29 regelrecht unter. Pascal Bührer, der zuletzt Spielmacher Dominik Mappes auf der Mittelposition vertrat , hat unterdessen seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Eulen ligaunabhängig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 25-Jährige spielt seit 2017 bei den Ludwigshafenern. „Von seinem Spielverständnis und wie er sich einbringt, passt er einfach zu den Eulen. Wir wissen, dass in seiner Entwicklung als Spieler noch mehr kommen kann, dass er Führung übernehmen will“, sagt Geschäftsführerin Lisa Hessler und lobt den Mittelmann: „Pascal hat sich von Anfang an sehr mit den Eulen und ihren Zielen identifiziert.“

Bührer selbst hofft, dass er am Donnerstag zu einem Coup seiner Mannschaft gegen die favorisierte HSG Wetzlar beitragen kann. „Wir starten jetzt gegen Wetzlar in die Rückrunde. Das zeigt ja, wie viele Spiele noch kommen, und dass wir die nötigen Punkte zum Klassenverbleib holen können und werden. Davon bin ich auch überzeugt.“ Eulen-Coach Benjamin Matschke betont vor dem Spiel gegen seinen zukünftiges Team: „Wir wollen zeigen, dass wir besser spielen können als zuletzt gegen Essen.“