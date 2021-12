Dort, wo sonst die regenerative Standard-Einheit nach einem Pflichtspiel ansteht, ging es am Montag etwas ruhiger zu. Auf dem Trainingsgelände am Alsenweg versammelte Fußball-Drittligist SV Waldhof am Vormittag nochmals den kompletten Kader, bevor es in die kurze Winterpause ging. „Dadurch, dass nicht immer alle Spieler im Kader sind, ist es klar, dass wir uns noch mal treffen, um alle

...