Den Sieg? Knapp verpasst. Die Zeit? Mit 11,58 Sekunden nicht der Rede wert – und dennoch hatte Lisa Nippgen nach ihrem zweiten Platz bei der Kurpfalz Gala über 100 Meter allen Grund zu strahlen. „Ich war so nervös vor dem Start. Ich wollte endlich mal wieder schmerzfrei laufen. Und was soll ich sagen? Es hat geklappt“, freute sich die 25-jährige Sprinterin der MTG Mannheim am Samstagnachmittag

