Mannheim/Viernheim. Ted Long (Bild), mehrfach von der PGA of Germany als „Teacher of the Year“ ausgezeichnet, hat seinen Vertrag mit dem Golfclub Mannheim-Viernheim verlängert. Unterstützt wird er bei seiner Arbeit im Leistungskaderbereich der Golf Academy des Vereins seit kurzem von dem bekannten PGA-Golfprofi Florian Fritsch (Bild, unten), der sich aktuell beim GC Heidelberg-Lobenfeld in der Ausbildung zum Teaching Professional, also zum Profi-Trainer befindet.

„Fokussiert auf die männlichen und weiblichen Leistungskader, werden Ted Long und Florian Fritsch die Weiterentwicklung der Golf Academy verstärkt vorantreiben, die schon heute fünf weibliche und männliche Trainer beschäftigt sowie zahlreiche Jugendmannschaften und Einzelspielerinnen und -spieler betreut“, erklärt Vizepräsidentin Christiane Heck. Spielführer Wolfgang Zeh ergänzt: „Wir freuen uns, Ted Long erneut für unseren Golfclub begeistert zu haben. Mit Florian Fritsch begrüßen wir einen sympathischen und professionell eingestellten Golfer, der unsere weiblichen und männlichen Leistungssportler weiterbringen wird – sportlich wie auch in der Persönlichkeitsentwicklung.“ red (Bilder: GCMV)