Friedensreiterpreis für Peter Hofmann

Mannheim. Peter Hofmann ist Träger des Friedensreiterpreises 2022. Seit 1986 wird diese Auszeichnung beim Turnier der Sieger in Münster an herausragende Persönlichkeiten des Pferdesports vergeben. Die Preisträger – wie in diesem Fall der Präsident des Reiter-Vereins Mannheim – sind Menschen, die durch ihr Engagement den Reitsport beeinflusst haben oder sich durch besondere Fairness gegenüber dem Pferd auszeichnen. Der Preis geht zurück auf den Überbringer der Botschaft des Friedensschlusses von Münster, der 1648 den 30-jährigen Krieg beendete. Die Nachbildung einer historischen Statue wurde bisher 33 Mal an Olympiasieger, Weltmeister, Trainer oder Funktionäre aller pferdesportlichen Disziplinen verliehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hendrik Snoek, der Präsident des Westfälischen Reitervereins und 1975 unter anderem in München Mannschafts-Europameister der Springreiter, unterstrich in seiner Laudatio die Bedeutung von verlässlichen Strukturen, großer Erfahrung bei der Organisation des Sports sowie Durchhaltevermögen und Engagement, um auch in schwierigen und widrigen Situationen das Umfeld für den Sport zu gewährleisten. „Das alles wurde gerade in den letzten Corona-Jahren immer klarer und wichtiger, und deshalb ehren wir mit Peter Hofmann einen Mann, der diese Herkulesaufgabe schon mehr als 40 Jahre höchst erfolgreich bewältigt.“

Breitgefächertes Engagement

Der Kurpfälzer ist seit 40 Jahren Präsident des Reiter-Vereins Mannheim und in dieser Funktion Chef der traditionellen Maimarkt-Turniere zum Auftakt der „grünen Saison“ in der Quadratestadt. Außerdem ist der 72-Jährige Präsidiumsmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sowie im Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) und seit 2004 Vorsitzender des Springausschusses, der die deutsche Equipe für Championate nominiert. „Die außergewöhnliche Konstellation – einerseits Inspirator und Macher des Maimarkt-Turniers, andererseits hochengagierter Vertreter von Sport und Fairness in Verbänden und Gremien – hat uns bewogen, Peter Hofmann mit dem Friedensreiterpreis 2022 auszuzeichnen“, betonte Snoek.

„Wir hüten ein Kulturgut“

Mehr zum Thema Reiten 150 Teilnehmer und 200 Pferde Mehr erfahren

In seiner Dankesrede nahm Hofmann die Auszeichnung „stellvertretend für alle, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben“, an. „Wir alle hüten ein Kulturgut: das Pferd und die Reitkunst“, betonte Hofmann: „Wir müssen das Pferd in der Mitte der Gesellschaft wieder mehr verankern und dafür werben, dass einer der ältesten Weggefährten des Menschen, der die ganze Geschichte der Menschheit wesentlich beeinflusst hat, dass dieser Begleiter auch heute noch seine Bedeutung für die Menschen hat. Dafür leben wir, dafür kämpfen wir.“ red