Franzin macht am Ende den Unterschied

Mannheim. Tosender Beifall wenige Minute vor Spielende: Mit Dennis Franzin verlässt der Matchwinner des SC Käfertal das Feld und wird gebührend von den eigenen Anhängern gefeiert. Mit einem 3:0 schickten die Gastgeber die SG Mannheim mit leeren Händen nach Hause, Franzin schnürte dabei einen Doppelpack und sorgte für einen glänzenden SC-Auftakt in die Kreisklasse AII. „Das war ein hochverdienter Sieg, der auch deutlich höher hätte ausfallen können“, analysierte der 29-jährige SC-Kicker direkt nach dem Abpfiff. „Mit dieser Mannschaft ist in der Saison einiges drin. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und schauen am Ende, was es als Belohnung gibt“.

Dennis Franzin fällt auch einem Laien nach wenigen Minuten ins Auge. Die spielerische Klasse des 29-Jährigen sticht heraus, auch gegen die SG ließ er immer wieder seine Qualitäten aufblitzen. Der gebürtige Weinheimer spielte schon für den Mainz 05 oder den Waldhof in der 3. Liga, nur eine schwerwiegende Knöchelverletzung hinderte ihn womöglich an einer Profikarriere. „Vermutlich könnte ich wohl noch höher spielen, mit meinen Kumpels auf dem Feld zu stehen, ist mir aber mittlerweile deutlich wichtiger“, erklärte Franzin, der nach vielen Jahren immer noch mit seiner Knöchelverletzung zu kämpfen hat.

Lobende Worte für den Doppeltorschützen fand auch SC-Coach Matthias Dehoust. Der Neue an der Seitenlinie feierte ein Heimspieldebüt nach Maß, auch wenn die eigenen Nerven nicht ganz mitspielten. „Ich war extrem nervös vor dieser Partie. Erstmals daheim zu spielen, ich wusste nicht genau, was bei dem Gegner auf uns wartet, da waren einfach viele Unbekannte dabei. Mit dem 1:0 wurde ich dann aber etwas ruhiger“.

Doch darauf musste Dehoust einige Zeit warten. Von Beginn an waren seine Jungs drückend überlegen, die SG hatte vor allem in Laufduellen häufig das Nachsehen und fand fußballerisch kein Mittel. Zudem zeigte sich Käfertals Verteidiger Nahom Debrezion schier unüberwindbar und warf sich entschlossen in jeden Zweikampf. Trotz zahlreicher Chancen fiel das 1:0 aber erst in der 35. Minute durch Stürmer Sebastian Kreuzer, der einen Abpraller von SG-Torhüter Sinisa Tadic über die Linie drückte. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Käfertal rannte an, ließ jedoch aussichtsreiche Chancen liegen. Erst Franzin sicherte mit seinem Doppelpack (72., 79.) endgültig den Dreier.

„Ich bin zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis. Es war wichtig, heute mit einem Erfolgserlebnis zu starten, das war auch der Lohn für eine gute Vorbereitung“, freute sich Dehoust, der sich an seiner neuen Wirkungsstätte pudelwohl fühlt. Fast ein Jahr Auszeit gönnte sich der 48-Jährige nach seinem langjährigen Engagement bei Friedrichsfeld. Ausschlaggebend für das Comeback: seine Frau. „Sie hat gemerkt, dass zu meinem vollendeten Glück wohl noch etwas fehlt und gemeint, dass ich es probieren soll“, so Dehoust, der erst vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Papa geworden ist. „Ich will hier zusammen mit meinem Co-Trainer Ognyan Tsvetanov etwas aufbauen. Der Verein gefällt mir gut, hier gibt es gute Strukturen.“

Neben all dem Käfertaler Jubel gab es aber auch hängende Köpfe bei der SG Mannheim. Der neue Trainer Davor Visic hatte nicht den perfekten Einstand wie sein Gegenüber. „Wir waren die schlechtere Mannschaft, ganz klar. Es bleibt nicht viel Zeit, wir müssen uns aber noch besser einspielen. Wenn dann auch unsere Urlauber wieder zurück sind, finden wir sicher schnell zurück in Spur“, sagte der Coach.