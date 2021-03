Karlsruhe. Am Montag, 15. März, ab 18 Uhr behandeln bfv-Vizepräsident Spielbetrieb Rüdiger Heiß und Verbandsjugendleiter Rouven Ettner bei „Frag den bfv“ live die Themen Trainings- und Spielbetrieb. Über ein Online-Formular können bis Freitag, 15 Uhr vorab spezielle Fragen gestellt über ein Online-Formular (https://bit.ly/3v86fFM) werden.

Seit Montag gilt eine neue Corona-Verordnung mit Lockerungen für den Trainingsbetrieb. Auch der aktuelle Stand in Sachen Spielbetrieb ist Thema bei „Frag den bfv“. Die Teilnahme an der Live-Veranstaltung am Montag ist über https://app.livewebinar.com/frag-den-bfv möglich. red