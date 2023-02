Fortuna wird Favoritenrolle gerecht

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden rollt wieder der Ball. Tabellenführer VfR Mannheim gewann zum Neustart sein Heimspiel gegen den VfB Eppingen. Der VfL Kurpfalz Neckarau verlor das Derby gegen Fortuna Heddesheim und der SV Waldhof II kassierte seit langem ebenfalls eine Niederlage.

Neckarau – Heddesheim 1:2 (0:1)

Die Heddesheimer wurden ihrer Favoritenrolle gleich zu Beginn gerecht. Cihad Ilhan brachte die Fortuna mit 1:0 (4.) in Front. Neckarau behielt seinen Stil danach bei. „Wir wollten unbedingt die Mitte zumachen“, sagte VfL-Kurpfalz-Coach Mehmet Öztürk. „Das hat auch ganz gut geklappt.“ Nach dem Seitenwechsel wurde der abstiegsbedrohte Aufsteiger dann mutiger. Daniel Gulde gelang das 1:1 (49.). In der Folge sah es danach aus, als ob Neckarau zumindest einen Zähler holen könnte. Doch nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung schloss Fabio Lo Porto einen Konter der Heddesheimer zum 2:1 (84.) ab. Dabei blieb es. „Ein Punkt wäre drin gewesen. Bei den Gegentoren haben wir zweimal geschlafen. In der ersten Hälfte haben wir zu viel Respekt gehabt“, sagte Öztürk. „Im zweiten Durchgang war es besser, leider haben wir dann zum Schluss in der Vorwärtsbewegung wieder einen Fehler gemacht und stehen nun mit leeren Händen da.“ Bei Heddesheim war die Freude über das geglückte Debüt von Coach René Gölz natürlich groß. vfl/bol

SVW II – Ast. Walldorf II 0:1 (0:1)

Walldorf kam deutlich besser in die Partie und SVW-Keeper Oliver Seitz musste gleich zweimal in höchster Not retten. Pech für ihn, dass er dann einen nicht unhaltbaren Schuss von Yannick Rastetter zum 0:1 durch die Hände gleiten ließ (26.). „Das war ein Torwartfehler“, ärgerte sich SVW-Coach Nico Seegert nicht nur über den vermeidbaren Gegentreffer, sondern auch über den gesamten Auftritt seiner Elf. Immerhin verhinderte Seitz kurz vor der Halbzeit einen höheren Rückstand, als er gegen Sven Kronemayer auf dem Posten war (41.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Waldhöfer etwas stärker, doch die Fehlerquote blieb hoch und Walldorfs U23 vergab mehrere Gelegenheiten zu einer höheren Führung. So ergaben sich in den letzten 25 Minuten auch noch Chancen für den SVW, die aber ungenutzt blieben. „Wir sind selbst schuld an der Niederlage. Wir haben durch eigene Fehler den Gegner immer wieder zu Kontern eingeladen. Die Stimmung ist jetzt natürlich getrübt“, sagte Seegert nach der ersten Niederlage seit dem 11. September 2022. rod

VfR Mannheim – Eppingen 2:0 (1:0)

Der VfR begann gewohnt engagiert und verlagerte früh das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte. Doch trotz der Feldüberlegenheit taten sich die Mannheimer gegen den diszipliniert agierenden Kontrahenten anfangs schwer. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte der VfR dann den Druck. Lambert Max Kougang köpfte nach einem Freistoß von Ali Ibrahimaj nur knapp am rechten Pfosten vorbei (11.). Kurz danach scheiterte Ibrahimaj aus kurzer Distanz an VfB-Keeper Andreas Dups (18.). Der 31-jährige Mittelfeldstratege blieb auch in den kommenden Minuten Dreh- und Angelpunkt des Mannheimer Offensivspiels. Nach einer knappen halben Stunde setzte Ibrahimaj zum Solo an und schlug einen scharfen Pass in den Eppinger Sechzehner. Dort lenkte VfB-Verteidiger Florian Kradija den Ball unglücklich zum 1:0 ins eigene Gehäuse (28.). Kurz nach Wiederanpfiff drängten die Rasenspieler auf das zweite Tor. Winterneuzugang Egson Gashi wurde im Eppinger Strafraum von den Beinen geholt. Schiedsrichterin Wiebke Frede entschied auf Elfmeter, den Ali Ibrahimaj zum 2:0 verwandelte (50.). Eppingen fehlten danach die spielerischen Mittel, um das Spiel noch zu drehen. vfr/bol