Fortuna setzt auf Kohl

Heddesheim. Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim hat einen neuen Cheftrainer. Steffen Kohl wird den Tabellenfünften ab sofort übernehmen. Der 40-Jährige folgt auf Frank Hettrich, der nach der Vorrunde das Engagement bei der Fortuna beendet hatte. „Er kennt die Verbandsliga sehr gut und seine Vorstellungen vom Fußball entsprechen den unseren“, sagt Manfred Jordan, der Sportliche Leiter der Heddesheimer. Kohl spielte aktiv unter anderem für den VfR Bürstadt, VfR Wormatia Worms, VfR Mannheim und den SV 98 Schwetzingen. Bei den Spargelstädtern war er von 2014 bis 2015 spielender Assistenzcoach. Der Inhaber der B- und A-Trainer- sowie DFB-Jugendtrainerlizenz übernahm dann 2015 auch den Posten des Chefübungsleiter bei den 98ern.

Interessant ist auch der Mann, der ab der Rückrunde als sein Assistent fungieren soll. So wird nach Angaben des Clubs Klaus Heitz den neuen Trainer unterstützen. Der 63-Jährige ist vor allem den Anhänger des SV Waldhof nicht unbekannt. Heitz war in der jüngeren Vergangenheit Assistenztrainer von Kenan Kocak, als der den VfR Mannheim in der Oberliga und den SVW in der Regionalliga coachte. Heitz war ebenfalls Co-Trainer unter dem ehemaligen Heddesheimer Übungsleiter Rene Gölz, der das Team zu zwei Aufstiegen und in die Verbandsliga Nordbaden führte.

Die Fortuna liegt derzeit als Fünfter zehn Punkte hinter dem Zweiten Mutschelbach. Die Heddesheimer starten am 24. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Bislang plant Kohl mit neun Vorbereitungsspielen. Am Samstag, 5. März, steht für den Trainer die Pflichtspielpremiere mit gleich einem harten Spiel auf dem Programm: Die Heddesheimer müssen bei Spitzenreiter Spielberg antreten. bol