Fortuna ohne Glück

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat Fortuna Heddesheim einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Coach Frank Hettrich verlor gegen den SV Spielberg mit 0:1 (0:0). Die Heddesheimer zeigten gegen den Top-Favoriten auf den Aufstieg aber eine ansprechende Leistung, dominierten in der ersten Hälfte das Geschehen und erzielten auch ein Tor, das wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben wurde. Teilweise fehlte es am Glück im Abschluss. Fabian Geckle erzielte den Führungstreffer für den SVS (58.). Die Heddesheimer drängten danach vergeblich auf den Ausgleich. „Spielberg erzielte mit einer Chance ein Tor, bei uns fehlte die Zielstrebigkeit“, sagte Hettrich. fvh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Waldhof II – Eppingen 0:3 (0:1)

Mit einer Heimniederlage startete auch der SV Waldhof II in die neue Saison. „Unser Spiel war geprägt von einer hohen Nervosität. Für einige war es das erste Spiel im Seniorenbereich, die Jungs müssen sich erst einmal in dieser Klasse akklimatisieren“, trug Trainer Oscar Corrochano die Niederlage mit Fassung, zumal er verletzungsbedingt einige Ausfälle kompensieren musste. Die Eppinger hätten aufgrund ihrer zahlreichen Chancen schon bis zur Halbzeit das Spiel entscheiden können, doch lediglich Jan-Hendrik Hoyer traf ins Schwarze (14.). Zweimal rettete für SVW-Schlussmann Akar Akin das Aluminium (2., 36.). Nach der Pause gestalteten die Waldhöfer das Spiel etwas offener, ohne sich jedoch klare Chancen zu erarbeiten, „weil wir vorne die Bälle nicht festmachen konnten“, sagte Corrochano. rod