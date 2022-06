Fortuna kann noch klettern

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden ist die Entscheidung, was Meisterschaft und Platz zwei angeht, bereits vor dem abschließenden Saisonspieltag gefallen. Für den VfR Mannheim, der nach der Niederlage gegen den Meister ASV Mutschelbach keine Chancen mehr auf die Aufstiegsspiele hat, geht es noch darum, die Runde ordentlich zu Ende zu bringen. Der VfR belegt mit 60 Punkten momentan den dritten Tabellenrang. Doch sicher haben die Rasenspieler diese Platzierung noch nicht. Der Ligafünfte Fortuna Heddesheim (57 Punkte) hat eine glänzende Rückrunde gespielt und schielt noch auf eine Verbesserung. Am Samstag, 17 Uhr, empfangen die Heddesheimer den VfR Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Natürlich wollen wir sehr gerne noch Dritter werden, aber mit einem Erfolg hätten wir den vierten Rang sicher“, sagt Steffen Kohl, der Coach der Fortuna. Drei Punkte liegen die Heddesheimer hinter dem VfR, weisen aber das bessere Torverhältnis als die Rasenspieler auf. Ein Sieg für die Fortuna und Platz drei wäre in Reichweite. Allerdings müsste dann auch noch Eppingen beim VfR Gommersdorf verlieren. Der VfR Mannheim droht somit bei einer Niederlage noch der Sturz auf Rang fünf.

Gerüst bleibt zusammen

Heddesheims Timo Weber wird den FV Fortuna Heddesheim verlassen. © Nix

In der Rückrunde haben die Heddesheimer in 14 Partien 32 Punkte geholt. Nur Meister Mutschelbach hat eine bessere zweite Saisonhälfte gespielt. Allerdings planen die Verantwortlichen schon kräftig für die nächste Spielzeit. „Timo Weber wird uns verlassen, der Rest bleibt“, sagt Coach Kohl.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim VfR macht unterdessen Coach Hakan Atik, der nach der Runde wieder ausschließlich die Funktion des Sportlichen Leiter ausfüllen wird, klar: „Wir wollen die Saison als Dritter beenden, und diese Einstellung sollten die Spieler auch mit in die Partie nehmen.“

Der SV Waldhof II empfängt am Samstag, 17 Uhr, zum Rundenabschluss das Schlusslicht SpVgg Durlach-Aue. Das Team von Trainer Nico Seegert steht als Sechster schon vor dem letzten Spieltag fest. bol