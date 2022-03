Fortuna holt Neustart nach

Mannheim. Am vergangenen Sonntag musste Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim coronabedingt noch passen. Am Mittwochabend startet das Team von Neu-Coach Steffen Kohl nun aber doch noch in die Rückrunde. Die Fortuna ist um 19.30 Uhr beim Ligazweiten SV Spielberg gefordert. Heddesheim kann allerdings nur ersatzgeschwächt antreten und wäre mit einem Punkt schon zufrieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar kann der VfL Kurpfalz Neckarau am Mittwoch auf den zweiten Platz vorstoßen. Die Mannschaft des Trainertrios Weber/Wiegand/ Genc empfängt um 19.30 Uhr im Nachholspiel den ASV Eppelheim. Die Neckarauer sind jüngst aus dem Trainingslager in der Türkei mit frischem Elan nach Hause gekommen. „Wir haben beim 2:1 gegen den FV Brühl am Sonntag schon einige Dinge umgesetzt“, sagt Coach Genc. Eppelheim ist Achter, die Neckarauer also leicht favorisiert. bol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2