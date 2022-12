Fortuna holt Gölz zurück

Heddesheim. Fußball-Verbandsligist FV Fortuna Heddesheim hat Ersatz für seinen freigestellten Trainer Steffen Kohl gefunden und setzt dabei auf einen bewährten Namen: Die Fortuna geht mit René Gölz (Bild) in die Rückrunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gölz hatte das Traineramt in Heddesheim 2021 abgegeben und kehrt nach eineinhalb Jahren nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 46- jährige gilt als „Baumeister“ der Heddesheimer Erfolgsgeschichte. Unter seiner Regie stiegen die Fortunen innerhalb kurzer Zeit von der Kreisklasse A II bis in die Verbandsliga Baden auf, wo sie zwei Mal in Folge sogar in den Aufstiegsspielen zur Oberliga Baden-Württemberg standen. red

© Fortuna/red