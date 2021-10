Fortuna Heddesheim unter Zugzwang

Mannheim. Die Verbandsliga-Fußballer von Fortuna Heddesheim kommen zu Hause irgendwie nicht in Tritt. Das Team von Trainer Frank Hettrich kassierte zuletzt beim 3:4 gegen den FC Zuzenhausen bereits die dritte Niederlage auf eigenem Platz. Der nächste Rückschlag für die Fortuna, die in den vergangenen Spielzeiten immer ganz vorne in der Tabelle zu finden war.

„Da war mehr drin, wir haben einfach bittere Gegentreffer bekommen, das 1:4 in der Phase, in der wir am Drücker waren, war Gift“, blickt Frank Hettrich auf das vergangene Wochenende etwas verärgert zurück. Und nun geht es für die Hettrich-Elf am Samstag (15.30 Uhr) zum Tabellenzweiten und Titelaspiranten ATSV Mutschelbach.

Für die Heddesheimer ist es schon ein Schlüsselspiel. Noch ein Negativerlebnis und der Rückstand der Fortuna auf den zweiten Platz würde bereits mindestens zehn Punkte betragen.

„Wir treffen auf das Team, das zu Hause kaum etwas abgegeben hat. Der ATSV ist Titelfavorit, aber wir wollen in Mutschelbach schon etwas holen, das muss auch unser Anspruch sein“, betont der Heddesheimer Coach.

Der VfR Mannheim, der weiter ungeschlagen auf dem dritten Tabellenrang liegt, muss am Samstag die weite Auswärtsfahrt zum VfR Gommersdorf antreten. Bei der Partie beim Liga-Achten ist das Team von Trainer Ralf Schmitt zwar Favorit, aber in Gommersdorf müssen die Rasenspieler mit viel Geduld wohl wieder einen sehr defensiv stehenden Gegner knacken.

Der SV Waldhof II empfängt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Sportgelände am Alsenweg den Tabellennachbarn Germania Friedrichstal. Beide Mannschaften kämpfen um Punkte für den Ligaverbleib. bol