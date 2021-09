Fortuna hat noch Luft nach oben

Heddesheim. Wenn Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim am Sonntag, 15 Uhr, im Derby die U-23-Mannschaft des SV Waldhof empfängt, dann ist es für Dennis Broll ein besonderes Spiel. Der 27-Jährige hütet seit 2020 das Tor der Heddesheimer. Doch seine Wurzeln liegen am Alsenweg. Der 1,81 Meter große Keeper ist beim SVW groß geworden. Broll kann auf 32 Einsätze in der U-19-Bundesliga und 24 Spiele in der Regionalliga für die Blau-Schwarzen verweisen. Und natürlich verfolgt der Schlussmann das Abschneiden seines Ex-Vereins in der Dritten Liga ganz genau.

Erst Waldhof, dann Fortuna Dennis Broll spielte vor seinem Engagement bei der Heddesheimer Fortuna für den VfB Gartenstadt. In den drei Spielzeiten mit den Gelben Bären schaffte der Keeper in der Runde 2016/17 den Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden und die Meisterschaft in der Liga in der Saison 2018/2019. Nachdem sich Gartenstadts Mannschaft aufgelöst hatte, wechselte er zur Fortuna. Dort ist er aktuell die Nummer eins. Frank Hettrich ist seit dem 1. Juli 2021 Coach von Fortuna Heddesheim. Der 50- jährige trainierte davor SV Waldhof Mannheim II in der Verbandsliga Baden. Zuvor coachte er die Waldhöfer U 23 schon von 2010 bis 2013. bol

„Von der aktuellen U 23-Mannschaft der Waldhöfer kenne ich Nico Seegert sehr gut. Wir sind sehr gute Freunde, kennen uns seit 20 Jahren“, sagt Broll und betont: „Bei der Waldhöfer Zweiten hat sich ja wieder ganz viel verändert. Da sind ganz viel junge Spieler. Aber sie sind keine schlechte Mannschaft, das haben sie gerade wieder beim 1:1 gegen den Top-Favoriten ATSV Mutschelbach gezeigt. Wir müssen sie sehr ernst nehmen.“

Die Top fünf sind das Ziel

In den vergangenen Spielzeiten war die Fortuna stets in der vorderen Tabellenregion zu finden. Auch in der Saison 2020/21 standen die Heddesheimer zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz zwei. Broll macht klar, dass die Fortuna auch in dieser Runde vorne mitspielen will. „Wir wollen unter die ersten Fünf der Liga“, sagt der Torwart.

Der Heddesheimer Start verlief aber durchwachsen. Das Team des neuen Coaches Frank Hettrich hat bereits drei Spiele verloren. Am vergangenen Sonntag bezog die Fortuna eine 0:1-Niederlage beim VfR Gommersdorf. Nach sechs Partien belegen die Heddesheimer Platz acht, der Rückstand auf den Ligazweiten SV Spielberg und Tabellenführer ATSV Mutschelbach beträgt bereits sieben Zähler. Doch Broll bleibt gelassen: „Wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen, sind wir wieder dran, die Verbandsliga ist durch Corona noch einmal richtig durchgemischt worden. Ich denke, dass es spannend bleiben wird.“

Auch die Heddesheimer mussten vor der Runde einige Abgänge verkraften. „Vor allem die Weggänge zum Ligarivalen VfR Mannheim haben sehr wehgetan. Aber wir haben trotzdem wieder einen guten Kader zusammen“, findet der Torwart und sagt: „Hoffentlich haben die Jungs nach dem unnötigen 0:1 in Gommersdorf gemerkt, dass man in dieser Liga nicht mit 80 Prozent auf dem Spiele gewinnen kann. Wir müssen einfach in jeder Partie Gas geben.“

„Der VfR hat den besten Kader“

Top-Favoriten auf die Meisterschaft sind für Broll der ATSV Mutschelbach, Spielberg und der VfR Mannheim. Über die Rasenspieler sagt der Ex-Waldhöfer: „Die haben für mich den besten Kader in der Verbandsliga. Aber man sieht. Auch der VfR hatte seine Probleme.“ Gegen den SV Waldhof II soll es für die Heddesheimer zurück in die Erfolgsspur. Broll will mit Paraden dabei mithelfen.

Doch nicht nur der Keeper der Fortuna hat eine Waldhof-Vergangenheit. Auch Trainer Frank Hettrich trifft am Sonntagmittag auf sein ehemaliges Team. „Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das kein besonderes Spiel für mich ist. Ich bin die vergangenen beide Jahre beim SVW unter Vertrag gewesen, habe lange Jahre dort als Trainer gearbeitet und ja auch die U 23 gecoacht“, sagt Hettrich. Der Heddesheimer Coach geht ebenfalls von einem schweren Spiel aus. Die Niederlage in Gommersdorf hat auch ihm nicht geschmeckt. Doch Hettrich sagt: „Die Spieler wissen, dass sie noch einen Zahn zulegen müssen. Ich hoffe, dass wir uns am Sonntag gegen den SVW II belohnen.“

SVW mit nur einem Punkt weniger

Die Waldhöfer werden jedenfalls mit breiter Brust in die Partie beim vermeintlichen Aufstiegsaspiranten gehen. Das Team von Trainer Oscar Corrochano belegt derzeit den elften Rang, hat mit acht Punkten aber nur einen Zähler weniger als die Fortuna. In der vergangenen Spielzeit trafen beide Mannschaften nicht aufeinander. In der Runde 2019/20 spielten beide Teams einmal gegeneinander. Damals gewann die Fortuna beim SVW II mit 2:0 – und der Trainer der Waldhöfer in dieser Partie war Frank Hettrich.

