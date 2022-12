Fortuna feuert Kohl, VfR geht als Primus in die Pause

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden geht der VfR Mannheim als Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung auf den 1. FC Mühlhausen in die Winterpause. Fortuna Heddesheim hat überraschend Coach Steffen Kohl gefeuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heddesheim – Bruchsal 2:1

In einer Pressemitteilung des Vereins erklärte Manfred Jordan, der Sportliche Leiter der Fortuna: „Wir haben die Hinrunde analysiert und sind zu der Auffassung gekommen, dass wir einige Ziele in der sportlichen Weiterentwicklung und Ausrichtung nicht erreicht haben. Hier haben die Sportliche Leitung und Steffen Kohl unterschiedliche Auffassungen.“

Da der Club den Vertrag über die Saison 2022/2023 mit Kohl nicht verlängert hätte, mache es nun mehr Sinn, mit einem neuen Trainer in die Rückrunde zu gehen. Dieser soll dann in die Personalplanung für die Saison 2023/2024 eingebunden sein. Gegen Bruchsal coachte Fortuna-Co-Trainer Klaus Heitz. Luca Sterzing erzielte die Heddesheimer Führung (30.). Bruchsal glich noch vor der Halbzeitpause durch Kadir Bulut zum 1:1 (44.) aus. Doch Andreas Adamek gelang der Heddesheimer Siegtreffer zum 2:1 (71.). fvh

TS Mosbach – VfR Mannheim 0:4

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Verbandsliga Rasenspieler zurück an der Spitze Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Verbandsliga „Bin niemand, der flüchtet“ Mehr erfahren

Die Rasenspieler bleiben in der Liga weiter ungeschlagen. Der VfR war beim Aufsteiger schnell auf der Siegerstraße. In der 8. Spielminute zirkelte Blerton Muca einen Freistoß von links auf den Kopf von Marco Raimondo-Metzer, der die Mannheimer in Führung brachte. Dann traf Richard Weil zum 2:0 (19.) und Christian Kuhn erhöhte nach einem Eckball von Nico Jüllich auf 3:0 (41.). Ein konzentrierter VfR dominierte weiter das Spiel. Kurz vor Schluss stellte der VfR auf 4:0 (87.), als Ayhan Sabah ein exaktes Anspiel von Max Denefleh verwertete. vfr

SV Spielberg – SV Waldhof II 0:1

In Spielberg beendete der SVW II mit einem Sieg ein herausragendes Fußballjahr. In diesem Kalenderjahr verloren die Schützlinge von Trainer Nico Seegert nur sechs Spiele, mit dem Erfolg in Spielberg ist der SVW-Nachwuchs seit zwölf Begegnungen ohne Niederlage. Zum „Mann der Woche“ wurde bei den „Buwe“ Florian Butscher. Am Mittwoch schoss er nach seiner Einwechslung in der achten Nachspielminute gegen Bretten noch das Tor zum 4:4. In Spielberg rückte er für den verletzten Marc Barisic in die Startelf und markierte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 1:0-Auswärtssieg (90.+3). Leon Gelzenlichter hatte zuvor den entscheidenden Pass gegeben und Butscher umdribbelte den Spielberger Keeper.

„Das Spiel war sehr umkämpft. Wir haben auf dem schwierigen Platz mit einer taktisch guten Leistung um jeden Zentimeter gekämpft und am Ende das Glück erzwungen“, strahlte Seegert, der in der Rückrunde nicht mehr auf Thomas Mickoski zurückgreifen kann. Der Rechtsverteidiger geht nach Kanada. rod

Mühlhausen – Neckarau 4:1

Vor 150 Zuschauern erwischte der Aufsteiger zunächst einen Traumstart. Samed Mollamehmetoglu erzielte die 1:0-Führung (9.) für den VfL Kurpfalz. Wie in den Spielen in den Wochen zuvor konnte der Liganeuling die Führung allerdings nicht halten. Philipp Neuberger markierte nach einer knappen halben Stunde das 1:1 (29.) für Mühlhausen. Furkan Atsay brachte den 1. FC Mühlhausen mit 2:1 (63.) in Front.

Neun Minuten vor Schluss sorgte Johannes Bender mit dem 3:1 (81.) für die Entscheidung. Kurz vor Schluss verwandelte Thorben Stadler noch einen Foulelfmeter zum 4:1-Endstand (87.). Die Neckarauer bleiben in der Tabelle weiter bei neun Punkten. Dem Ligadrittletzten fehlen fünf Zähler sowohl auf den Relegationsplatz als auch den ersten Nichtabstiegsrang. vfl