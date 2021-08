Flucht aus dem Alltag misslingt

Sandhausen. Der Warnschuss des Sportlichen Leiters Mikayil Kabaca hat nicht gereicht. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals haben die Fußballprofis des SV Sandhausen nicht die nötige Bereitschaft gezeigt. Auch deswegen ist das 0:4 (0:2) gegen den Vorjahresfinalisten RB Leipzig in der Höhe verdient. Trainer Gerhard Kleppinger sagte: „Uns hat die letzte Präzision gefehlt und wir hätten uns mehr wehren müssen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch in den Zweikämpfen mal energischer dazwischen gehen. Das war zu wenig.“ Bezeichnend war diesbezüglich die einzige Gelbe Karte, die sich Carlo Sickinger einhandelte. „Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war nicht mehr drin. Über die Qualität des Gegners müssen wir nicht sprechen, das ist eine andere Liga“, sagte Kabaca.

Kleppinger hatte gehofft, dass der Ausflug in einen anderen Wettbewerb auch helfen könnte, um den Liga-Alltag zu entfliehen. Sandhausen war nach dem großen Umbruch in der Sommerpause mit zwei Niederlagen gestartet. Aus der Flucht wurde aber nichts, weil die Hausherren vor etwas mehr als 4000 Zuschauern von Beginn an nur hinterherliefen. „Wir wollten den Gegner kalt erwischen. Die Leipziger haben ihr erstes Pflichtspiel bestritten, aber das hat nicht funktioniert“, erkannte Kabaca und Torwart Patrick Drewes, der eine noch höhere Pleite verhinderte, ergänzte: „Wir mussten viel hinterherlaufen. Man hatte oft das Gefühl, dass man den Gegner erreichen kann, am Ende waren wir dann aber doch oft ein oder zwei Schritte zu spät.“

Wer jedoch dachte, dass RB über die spielerische Komponente den Unterschied erzwingen würde, sah sich getäuscht. Letztendlich waren es die Situationen nach ruhenden Bällen, die für Gefahr sorgten. Schon bei Mohamed Simakans vermeintlichem Führungstreffer passte die Zuordnung nicht. Allerdings erkannte der Unparteiische Daniel Schlager in dieser Situation noch ein Stürmerfoul. Nur zwei Minuten später war es dann aber doch passiert: Willi Orban köpfte nach einem Freistoß von Angelino ein. „Das Gegentor war bezeichnend“, fand Kleppinger. „In unserem Strafraum hat es lichterloh gebrannt. Das 0:1 musste irgendwann fallen.“ Besser wurde es aber auch in der Folge nicht. Bei Amadou Haidaras Treffer hatten die Gäste keine Mühe Drewes zu überwinden.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Der Bundesligist tat nicht mehr als er musste und Sandhausen leistete kaum Widerstand. Christopher Nkunku stellte nach einer Stunde auf 3:0 und in der Schlussphase setzte der eingewechselte Dominik Szoboszlai den Schlusspunkt. „Die Leipziger haben nichts schleifen lassen, deswegen war es für uns schwer“, sagte Immanuel Höhn.

Nicht mehr als eine Randnotiz war das Debüt des erst am Donnerstag verpflichteten Marcel Ritzmaier. Der Mittelfeldspieler wurde in der 64. Minute eingewechselt. Julius Biada, Pascal Testroet und Dennis Diekmeier standen dagegen nicht im Kader. Sie könnten im badischen Derby gegen den Karlsruher SC am Samstag, 14. August, wieder eine Option sein. mjw/ü