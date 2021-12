Florian Fritsch neuer Teaching Pro

Mannheim. Florian Fritsch bereichert ab Januar das Team der Golf Academy des Golfclubs Mannheim-Viernheim. In die Betreuung von leistungsorientierten Spielern und Mannschaften bringt er seine Erfahrung aus fast 100 Profi-Turnieren allein auf der European Tour ein. Aber auch „Normal-Golfer“ können vom Wissen des 34-Jährigen profitieren.

Der neue Teaching Pro blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Deutscher Nationalspieler, fünfmal Deutscher Mannschaftsmeister, viermal Sieger der Deutschen Rangliste, PGA of Germany Player of the Year 2016 und mehrere Jahre Erfahrung auf höchstem spielerischem Niveau. red