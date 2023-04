FK Srbija meldet sich stark zurück

Mannheim. Der FK Srbija und der VfR Mannheim II haben die Pleiten des vorangegangenen Spieltages gut verkraftet und dreifach gepunktet. Weil aber auch die Rheinauer gewannen, führen sie weiter mit vier Zählern Vorsprung vor Srbija die Tabelle der Fußball-Kreisliga an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FK Srbija – Plankstadt 6:1 (2:1)

Die Platzherren drückten von Beginn an und waren das ganze Spiel über dominant. Der Ausgleich der TSG Eintracht zum 1:1 (31.) fiel wie aus dem Nichts. Milos Stankovic erhöhte seine Ausbeute um drei Treffer auf nun schon 26 Tore und führt die Torjägerliste klar an.

Rheinau – FV Brühl II 2:1 (1:1)

Spitzenreiter Rheinau hätte die Partie schon in der ersten Hälfte klar entscheiden müssen, doch die Rot-Weißen vergaben etliche Chancen. Nach dem Wechsel neutralisierten sich die Teams, letztlich verteidigte Rheinau die knappe Führung mit Glück und Geschick.

Neckarau – Oftersheim 2:3 (0:1)

Mehr zum Thema Fußball-Kreisliga Leichtes Spiel mit schwacher Defensive Mehr erfahren

Der TSV Neckarau war zwar überlegen, machte aber – wie schon so oft in der Saison – wegen individueller Fehler und hergeschenkten Treffern nichts aus seinen vielen Möglichkeiten. So gewann die SGO glücklich.

Hockenheim – Lindenhof 1:2 (0:0)

Schlusslicht FV Hockenheim forderte dem MFC Lindenhof alles ab, beide Mannschaften hatten bis zur Pause gute Chancen. Ivan Vlaho brachte den MFC durch einen Doppelpack in Front, der Hockenheimer Anschluss kam zu spät (89.).

Friedrichsfeld – Leutersh. 2:1 (1:1)

Der FV Leutershausen hatte in der ausgeglichenen Partie gegen die personell gebeutelten Germanen zwar mehr Spielanteile, aber die Platzherren machten das durch Kampfgeist und Siegeswillen wett. Daraus resultierte im Kellerduell auch der Treffer zum 2:1 (67.). Am Ende fehlten dem FVL Mittel und Ideen gegen die Defensive der Germanen.

Ilvesheim – Wallstadt 2:2 (2:1)

Die SpVgg Ilvesheim ging schnell mit 2:0 in Führung (2., 19.), aber noch vor der Pause gelang Wallstadt der Anschluss. Ein Elfmeter brachte den Ausgleich (72.), danach hielt Wallstadt dem Druck stand.

VfR Ma. II – Sandhofen 4:3 (3:1)

Zwanzig Minuten dauerte es, bis der nervöse und unkonzentrierte VfR gegen den SKV ins Spiel fand. Nach der Pause machten die Rasenspieler den Gegner durch eigene Fehler stark, allerdings war Marko Bilanovic für den VfR dreimal zur Stelle. Das Spiel hätte auch unentschieden enden können, jedoch ließ Sandhofen viele Chancen liegen.

Hoch. Türk. – Lützelsachsen abg.

Das Spiel wurde wegen einer ausgefallenen Flutlichtanlage abgesetzt.