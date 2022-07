FK Bosna Mannheim setzt auf Neskic

Mannheim. Vom Zuschauer zum Trainer: Eine besondere Geschichte könnte Hasim Neskic schreiben, der nun Nachfolger von Amir Ascic als Trainer des FK Bosna Mannheim in der Fußball-Kreisklasse A1 wurde. „Er hat uns die letzten Jahre intensiv verfolgt und bringt reichlich Erfahrung mit“, erklärt der zweite Vorsitzende Elvir Tatar die Wahl.

Neskic hatte es als Torhüter bis in die 3. Liga Kroatiens geschafft und spielte auch eine Zeit lang in Österreich. Seit vier Jahren ist er in Deutschland und wird nun das Traineramt des letztjährigen Tabellenneunten übernehmen. Ihm als Co-Trainer zur Seite stehen Tatar selbst sowie Almedin Besic. Neskics Auftrag ist klar der Ligaverbleib. „Wir haben uns zuletzt sehr gut geschlagen. Unser Anspruch bleibt aber, in der Liga zu bleiben“, erklärt Tatar, dass beim FK niemand abhebt.