Frank Fischöder hat den Trip zur U-18-WM im Eishockey in Landshut und Kaufbeuren (23. April bis 1. Mai) ganz spontan geplant: „Ich werde am Freitag mit meiner Frau von Ludwigshafen nach Landshut fahren, wir werden uns am Samstag das erste Spiel der deutschen U-18-Junioren gegen Tschechien und auch das nachfolgende Gruppenspiel zwischen Kanada und den USA anschauen, bevor wir dann am

...