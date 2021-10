Fight Night ist zurück

Mannheim. Die Fight Night Mannheim kehrt zurück. Nachdem die traditionsreiche Veranstaltung aufgrund der Coronapandemie 2020 nicht stattfinden konnte, messen sich dieses Jahr wieder Top-Athleten und Kampfsportlerinnen im Ring. Geboten werden am Samstag ab 19 Uhr in der Mannheimer GBG Halle wie gewohnt Muay Thai- und K1- Kämpfe der Extraklasse.

Der Mannheimer WKU Weltmeister Dennis Haddad (Black Scorpions Mannheim) wird in einem K1- Kampf bis 65 kg gegen Awos Zyade Mansor (Wfight) aus Straßburg kämpfen – ein internationales Spitzenduell in dem zwei K.o.-gefährliche Kämpfer aufeinander treffen. International ist auch der zweite Kampf der Hauptveranstaltung: Gabrielle Rozor (Hitness Center Heidelberg) wird es im Muay Thai mit Nina Scheucher (KSF Gym Leoben) aus Österreich aufnehmen. Scheucher ist amtierende Europameisterin im Muaythai. Gabrielle Rozor zählt zu den stärksten Kämpferinnen Deutschlands in der Klasse bis 61 kg und freut sich darauf, sich endlich wieder international präsentieren zu können.

Insgesamt sind 15 Kämpfe geplant, für die Fight Night gilt die 3G-Regel. Tickets zu 35 € (Tribüne) und 45 € (Ringside) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.fight-night-mannheim.com sowie bei reservix.de. Die Abendkasse (40/50 Euro) öffnet ab 17.30 Uhr. red