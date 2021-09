FHC will Favorit TSVMH ärgern

Mannheim. Am Sonntag um 15 Uhr ist unter dem Mannheimer Fernmeldeturm in der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen Derbyzeit angesagt, denn dann hat der TSV MH den Feudenheimer HC zu Gast. „Auf das Derby gegen den FHC freuen wir uns besonders, weil es ja schon eine schöne Abwechslung zum normalen Zweitligaalltag ist. Der FHC wird sicherlich viel Lust mitbringen, uns ärgern zu wollen und wir werden uns anstrengen müssen, den nächsten Dreier zu holen“, will TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller im vierten Saisonspiel auch den vierten Sieg einfahren.

„Der TSV will aufsteigen, daher würde ich ihn schon in der Favoritenrolle sehen. Aber wir haben natürlich Bock sie zu ärgern und dort mindestens einen Punkt mitzunehmen“, sieht FHC-Trainer Christian Wittler sein Team als Außenseiter. Während bei den Gastgeberinnen alle soweit fit sind, sieht Wittler hinter der Einsatzfähigkeit von Pauline Himmler, Anna Uhlmann und Leah Lörsch noch Fragezeichen. and