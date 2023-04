FHC vor Neustart

Mannheim. Für die Damen des Feudenheimer HC beginnt die Rückrunde in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd mit einem Doppelspielwochenende. Am Samstag (16 Uhr) haben die FHC-Damen zunächst den TuS Obermenzing aus München am Neckarplatt zu Gast, während es am Sonntag (12 Uhr) dann beim Tabellendritten HG Nürnberg zur Sache geht.

„Unser Ziel sind ganz klar sechs Punkte. Vor allem das Heimspiel am Samstag gegen Obermenzing wollen wir klar gewinnen und am Sonntag bei der HG Nürnberg ist das schon so ein bisschen ein Topspiel und richtungsweisend, wohin es geht“, sagt FHC-Coach Christian Wittler, der abiturbedingt in beiden Spielen auf Paula Weiß und in Nürnberg auch auf Emma Himmler verzichten muss. and