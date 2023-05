FHC schockt Rüsselheim

Mannheim. Mit einem starken Heimauftritt und einem 4:0 (3:0)-Erfolg haben die Feldhockey-Damen des Feudenheimer HC dem Rüsselsheimer RK einen herben Dämpfer versetzt. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt“, sagte FHC-Coach Christian Wittler und sah die Defensivleistung seines Teams als Schlüssel zum Sieg gegen den RRK an, der als Tabellenzweiter noch Aufstiegsambitionen hatte. Doch auch offensiv wusste der FHC zu gefallen, der Rüsselsheim im ersten Viertel rasch drei Tore verpasste, als Sophie Tiefenbacher (13./Strafecke), Yevhenyia Kernoz (14./Siebenmeter) und Marlene Margraf (15.) trafen. Giulia Schubert sorgte in Hälfte zwei für das 4:0 (39.). and

