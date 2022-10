FHC punktet zweimal

Mannheim. Beim Erstliga-Absteiger TuS Lichterfelde haben die Damen des Feudenheimer HC zuletzt beim 1:1 (1:0) ebenso einen Punkt mitgenommen wie einen Tag später beim ATV Leipzig, als die Partie ebenfalls 1:1 (0:0) endete. Beim Zweitligaspiel in Berlin brachte Luisa Höfling-Conradi (20./Strafecke) den FHC in Führung, Susanne Felder (54./SE) glich für Lichterfelde aus. In Leipzig geriet der FHC durch Cosima Rocktäschel in Rückstand (35.), Emma Himmler glich aus (40.).

Am Samstag (13 Uhr) ist der FHC beim Nürnberger HTC gefordert. „Wir gehen mit dem Ziel da rein, wieder Punkte zu holen. Vielleicht reicht es diesmal vielleicht sogar für drei“, sagt FHC-Trainer Christian Wittler, der personell aber nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Anna Uhlmann ist angeschlagen, Paula Weiß krank, Greta Theobald wird ausfallen und Luisa Höfling-Conradi hat ihr duales Studium angefangen und muss am Samstag arbeiten. and