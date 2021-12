FHC muss weiter warten

Mannheim. Schon am Mittwoch standen sich in der Hallenhockey-Bundesliga die Damen des Feudenheimer HC und des Mannheimer HC im Neckarplatt-Derby gegenüber. Dabei schnupperten die FHC-Damen bis kurz vor Schluss an einem Punktgewinn, aber letztlich mussten sie sich dem MHC mit 3:4 (2:2) geschlagen geben – auch weil die Schlussecke für den FHC von Antonia Hendrix nicht den Weg zum 4:4 ins Tor fand (60.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der MHC haut seine Strafecken eben rein, wir leider noch nicht – wie bei der Schlussecke“, sagte FHC-Trainer Christian Wittler, der einen guten Auftritt seines Teams gesehen hatte. Nur die Belohnung fehlte mals wieder. „Ich glaube trotzdem weiter daran, dass wir irgendwann Punkte holen werden, auch wenn es am Samstag beim Münchner SC schwer für uns wird, weil uns drei Stammkräfte wegen Klausuren an der Uni fehlen“, so Wittler.

Für MHC-Coach Nicklas Benecke stimmte nur das Ergebnis nicht aber das Erlebnis. „Das einzig gute am Spiel war der Ausgang. Wir müssen ganz viel verbessern, um am Freitag zu bestehen“, fordert Benecke eine Leistungssteigerung seines Teams, das um 20 Uhr beim Rüsselsheimer RK antritt. Am Mittwoch erzielte Luisa Höfling-Conradi alle drei Tore für den FHC (1., 19./SE, 46.). Auch MHC-Kapitänin Charlotte Gerstenhöfer traf dreifach (9./SE, 28., 60./Siebenmeter). Nadine Kanler erzielte das zwischenzeitliche 3:3 (54.).

Für die Damen des TSV Mannheim Hockey stehen am Wochenende mit dem Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr) beim Bietigheimer HTC und dem Heimspiel am Sonntag (12 Uhr) gegen den Rüsselsheimer RK laut TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller „sehr unangenehme Gegner“ an. and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2