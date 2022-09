FHC mit Luft nach oben

Mannheim. Mit nur einem Zähler sind die Damen des Feudenheimer HC in die Zweite Feldhockey-Bundesliga Süd gestartet. Nach dem 0:0 beim TuS Obermenzing kassierte der FHC im Heimspiel gegen die HG Nürnberg ein 0:1 (0:1). Angesichts von noch einigen fehlenden Stammkräften hat dies FHC-Coach Christian Wittler nur bedingt überrascht, allerdings bemängelte er die Schwankungen.

„Im Heimspiel gegen die HG Nürnberg haben wir viel besser gespielt als am Samstag, aber wir machen nichts aus unseren Chancen“, mischte sich bei Wittler der Ärger über die Heimniederlage mit der Freude über das deutlich höhere Spielniveau als in Obermenzing, wo der FHC beim 0:0 auch wegen eines von Torhüterin Hannah Stern parierten Siebenmeters einen Punkt mitnehmen durfte. and