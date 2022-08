FHC meldet Herren ab

Mannheim. Der Feudenheimer HC hat seine Herren-Mannschaft aus dem Spielbetrieb des Süddeutschen Hockey-Verbandes (SHV) abgemeldet. Die Abmeldung der FHC-Herren betrifft sowohl die abgelaufene Feld- als auch die kommende Hallensaison in der 1. Regionalliga Süd. Im Feld darf der als Vorletzter eigentlich aus der 1. Regionalliga Süd abgestiegene Limburger HC damit in der Liga bleiben. In der Hallensaison 2022/2023 stehen die FHC-Herren als erster Absteiger aus der 1. Regionalliga Süd fest und werden in der Runde durch kein anderes Team ersetzt. Die Spiele mit FHC-Beteiligung entfallen komplett. Der Spielbetrieb bei den Damen wird beim Ableger des Mannheimer HC in der 2. Liga im Feld und in der 1. Hallen-Bundesliga dagegen fortgesetzt. and

