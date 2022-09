FHC landet ersten Sieg

Mannheim. Der erhoffte erste Saisonsieg in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd ist für die Damen des Feudenheimer HC unter Dach und Fach. Gegen den Aufsteiger Mariendorfer HC fuhren die FHC-Damen durch die Tore von Chiara Schubert (11., 24./ Strafecke) und Sophie Tiefenbacher (33.) einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Heimsieg ein. Zuvor war gegen den Aufstiegsfavoriten Zehlendorfer Wespen bereits mehr möglich, als die knappe 0:1 (0:1)-Heimniederlage.

„Wir müssen jetzt noch an zwei, drei Baustellen arbeiten, dann sind am Wochenende auch vier bis sechs Punkte drin“, blickte Wittler schon auf die beiden Auswärtsaufgaben am Samstag (12.30 Uhr) beim TuS Lichterfelde in Berlin und am Sonntag (12 Uhr) beim ATV Leipzig. and