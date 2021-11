Feuerwerk zündet mit einem Jahr Verspätung

Mannheim. Mit einem Jahr Verspätung kommt am 6. Januar das „Feuerwerk der Turnkunst“ in die SAP Arena. Schon 2021 wollte Mannheim aus der traditionsreichen Tournee-Gala des Badischen- und Schwäbischen Turnerbundes ausscheren, Corona machte der Neuerung einen Strich durch die Rechnung. Unter dem Titel „Hard Beat“ feiert nun Europas erfolgreichste Turn-Show nicht nur in Mannheim, sondern auch in Baden Premiere.

Der Veranstalter der vor 35 Jahren als Event niedersächsischer Turnvereine geborenen Serie ist zwar ein anderer, inhaltlich ist aber auch beim „Feuerwerk der Turnkunst“ der unterhaltsame Mix aus Akrobatik, Artistik, Tanz und Komik Trumpf. Neu ist die größere Rolle, die der Musik zugeschrieben wird. Die Live-Band „The Peppers“ entführt in „Hard Beat - im Takt des Lebens“ in die Welt der 80er Jahre und in die Hinterhöfe New Yorks.

Für die optischen und artistischen Höhepunkte sorgen beispielsweise die Scandinavian Boards mit ihren Schleuderbrettern. Auf gleich drei Schleuderbrettern gleichzeitig präsentieren sie halsbrecherische Sprünge im Sekundentakt – exakt abgestimmt auf den Rhythmus der begleitenden Musik. Beim Festival „Cirque du Demain“ in Paris gab es dafür den zuvor noch nie vergebenen Sonderpreis.

Die Handstandequilibristin Alona Jouravel gehört ebenso zum Ensemble, bei dem Pavel Voladas in seinem Viereck aus Reckstangen nochmals das turnerische Element betont. Die spektakuläre Nummer gehört zu den besten ihrer Art und wird am Ende noch dadurch getoppt, dass sich Turn-Artist Voladas mit verbundenen Augen traumhaft sicher zwischen seinen Reckstangen bewegt. Ebenfalls mit dabei ist das Duo Angeles auf Rollerskates, die Duos Maintenant sowie Michelle Gitina/ Lewis Trebing mit Partnerakrobatik, oder das I-Team mit einer ungewöhnlichen Trampo-Wall-Performance. Hochkant & LunaTix überraschen mit einer fantasievollen Feuershow, Tanz & Flying Pole bietet Sergey Mishchurenko. Den komischen Part übernimmt Jongleur Robert Wicke, am Russischen Barren turnt die Troupe Kanakow. Das Show-Team von Feuerwerk der Turnkunst verbindet mit Tanz und Akrobatik die Programmpunkte. sd

Tickets ab 17,50 Euro

Karten für das „Feuerwerk der Turnkunst - Hard Beat“ am 6. Januar (ab 17 Uhr) in der SAP Arena kosten zwischen 17,50 bis 54,90 Euro; erm. von 13,10 bis 48,30 Euro. Karten unter: tickets.saparena.de/online; Tickethotline: 0621-18190333. Bei Bestellungen über feuerwerkderturnkunst.de gibt es mit dem Code „BTB-H22“ 20 Prozent Rabatt auf den Normalpreis. sd